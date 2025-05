Im Osten Mallorcas: Münzgroße Hagelkörner sorgen für weiße Winterlandschaft

Im Osten Mallorcas sind am Montag heftige Hagelschauer niedergegangen. Wie Bilder des Wetterportals Meteo de les Illes zeigen, fielen Hagelkörner mit einer Größe, die einer Zwei-Euro-Münze entsprachen. Der staatliche Wetterdienst Aemet hatte zuvor bereits eine Wetterwarnung der Stufe Gelb für die Levante-Region herausgegeben.

Die Unwetterwarnung gilt nahezu für die gesamte Insel. Besonders starke Niederschläge erwarten die Meteorologen nicht nur im Inselosten, sondern auch im Norden und Nordosten sowie der Inselmitte. Stellenweise können dort bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde fallen, stellenweise gar 40 bis 50 Liter innerhalb weniger Stunden. Die Wetterwarnung gilt noch bis 19 Uhr.

Die Wetterlage bleibt in den kommenden Tagen instabil. Am Dienstag wird zunächst wenig Bewölkung erwartet, die im Laufe des Tages zunehmen soll. Einzelne Schauer im Inselinneren schließen die Wetterexprten nicht aus. Am Mittwoch wird stark bewölkter Himmel mit gelegentlichen Regenschauern prognostiziert, wobei auch Gewitter möglich sind.

Für Urlauber und Einheimische bedeutet dies: Wetterfeste Kleidung und der Regenschirm sollten ständiger Begleiter sein. An den derzeit bescheidenen Höchsttemperaturen soll sich wenig ändern, nachts soll es allerdings etwas kühler werden. Der Frühling bleibt somit launisch.