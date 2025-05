Deutsches Unternehmerpaar unter mysteriösen Umständen in Spanien verschollen

Ein rätselhafter Vermisstenfall beschäftigt derzeit die Ermittler in Deutschland und Spanien: Petra G. und Ralf B. aus Niedersachsen werden seit mehr als zehn Monaten vermisst. Die letzte Spur des Ehepaares führt nach Barcelona, wo ihr Fahrzeug unter ungeklärten Umständen aufgefunden wurde. Über den Fall berichteten am Montag unter anderem die BILD und Frankfurter Rundschau.

Nach Informationen der Ermittler checkten die beiden am 19. Juli 2024 in den frühen Morgenstunden in einem Hotel in La Jonquera, Girona, ein. Dabei waren sie offenbar in Begleitung einer bislang unbekannten Person. Wenige Stunden später soll wurde ihr VW-Bulli im Stadtteil La Mina in Sant Adrià de Besòs aufgefunden worden sein – einer Gegend, die als "eine der gefährlichsten Barcelonas" gilt. Im Fahrzeug befanden sich den Ermittlern zufolge persönliche Gegenstände wie Medikamente, eine Handtasche und zwei hochwertige Elektrofahrräder.

Ein ehemaliger Geschäftspartner äußerte gegenüber BILD Details: „Ralf wirkte in den letzten Monaten zunehmend gestresst. Er sprach von einer guter Quelle für Tomaten und Tomatenmark bei Barcelona, aber etwas schien nicht zu stimmen", so die Quelle. Das vermisste Paar betreibt in Deutschland einen Obst- und Gemüsehandel.

Besonders verdächtig erscheinen dem Geschäftspartner, der namentlich nicht genannt wird, "mysteriöse Containerlieferungen" aus Kolumbien. Dabei soll es sich um Bananen und Ananas gehandelt haben, die nie in Rechnung gestellt worden seien. „Wir erhielten nur Containerstandorte, aber nur wenige wurden entladen. Wir vermuteten, dass darin Drogen transportiert wurden", sagte ein früherer Mitarbeiter gegenüber den Medien.

Die finanziellen Umstände des Paares tragen dazu bei, dass in verschiedene Richtungen spekuliert wird: Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen Petra G. und Ralf B. Schulden in Höhe von 1,5 Millionen Euro angehäuft haben. Kurz vor dem Verschwinden habe Ralf B. seine Sekretärin per E-Mail darüber informiert, dass ihm sein Mobiltelefon abhanden gekommen. Sowohl die spanische als auch die deutsche Polizei ermitteln seither intensiv. Eine Durchsuchung des Hauses der Vermissten in Neuenkirchen brachte bislang offenbar keine entscheidenden Hinweise.

Die Behörden gehen mittlerweile von einem Verbrechen aus. Ungeklärt bleibt vor allem, ob das Paar das berüchtigte Viertel in Barcelona jemals wieder verließen und was es mit der Kolumbien-Connection auf sich hat.