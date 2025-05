Burger satt! Europas größte McDonalds-Filiale steht jetzt auf Mallorca

Die einen werden sich angewidert abwenden, andere entzückt das futuristisch anmutende Lokal stürmen: Im Abflugterminal des Flughafens Palma eröffnete jetzt die größte Niederlassung des US-amerikanischen Bulettenbraters McDonald's in Europa. Davon ist zumindest in der Pressemeldung , die am Montag sämtliche örtlichen Medien erreichte, die Rede. Der Fast-Food-Tempel befindet mit einer Fläche von 1.000 Quadratmetern befindet sich in der Ebene P30, Modul A im Sicherheitsbereich des Flughafens.

Technologisch sieht sich die Filiale im State-of-the-art-Bereich: Mit sage und schreibe 40 digitalen Bestellterminals und acht Produktionslinien wolle man "eine einzigartige Erfahrung und besten Service" bieten, gibt man die Parole aus. Dazu gehörten – man staune – ein Tischservice und ein McCafé-Angebot. Letzter wird selbstverständlich weiterhin in Pappbechern serviert. Für die Inselwirtschaft bedeute die Filiale im XXL-Format rund 200 neue Arbeitsplätze, lässt die PR-Abteilung stolz wissen. Damit beschäftige McDonald's auf den Balearen nun etwa 1.000 Mitarbeiter in über 20 Restaurants. "Diese Eröffnung ist ein weiterer Meilenstein für McDonald's in Spanien", so Spanien-Direktor Ángel Castillo. Ob das Ernährungsberater auch so sehen, darf freilich bezweifelt werden. Das neue Big-Mac-Bratstätte ist Teil eines umfangreichen Modernisierungsprojekts des Flughafens Son Sant Joan. Dazu gehört offenbar, dass US-amerikanische Esskultur Einzug am Flughafen hält. Erst seit zwei Jahren bietet die Fluggesellschaft United Airlines wieder Direktflüge von Palma nach Newark bei New York. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.