Gelähmte Möwen auch auf Mallorca: Forscher finden Ursache von rätselhafter Krankheit heraus

Eine Studie eines internationalen Wissenschaftsteams, an der auch das spanische Institut für Ozeanographie (IEO, CSIC) beteiligt war, hat Botulismus als wahrscheinlichste Ursache für eine Krankheit identifiziert, die bei Wasservögeln auch auf Mallorca, insbesondere Möwen, schwere Lähmungen verursacht.

Wie das IEO in einer Erklärung mitteilte, wurden in der Arbeit, die in zwei Artikeln in der Fachzeitschrift „Toxins“ veröffentlicht wurde, 571 Proben von 377 Vögeln analysiert, die sowohl gesund als auch mit Lähmungserscheinungen gefangen wurden. Die Ergebnisse zeigten, dass 100 Prozent der 22 getesteten kranken Vögel positiv für Botulinum-Neurotoxin waren, während keiner der asymptomatischen Vögel Botulinum-Neurotoxin aufwies.

Das paretische Syndrom äußert sich durch Symptome wie schlaffe Lähmung der Gliedmaßen, Atemnot (Dyspnoe) und Durchfall und hindert die Vögel daran, zu fressen, zu schwimmen oder vor Raubtieren zu fliehen.

Vögel werden durch den Verzehr von Fliegenlarven vergiftet

Das Wildlife Rehabilitation and Research Center of Ria Formosa (RIAS), das Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), das Centre for Environment Fisheries and Aquaculture Science (Cefas), das Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), das Scientific and Production Center of Microbiology and Virology of Kazakhstan und das Institut Pasteur der Universität Paris arbeiteten an der Studie mit.

Das RIAS-Zentrum behandelt jedes Jahr Hunderte von Vögeln mit diesem Krankheitsbild und kann mehr als die Hälfte von ihnen retten, obwohl der Ursprung der Krankheit bisher unbekannt war, so das IEO.

Das wissenschaftliche Institut erklärt, dass es sich beim Vogel-Botulismus um eine Vergiftung handelt, die durch das Toxin des Bakteriums „Clostridium botulinum“ verursacht wird, das sich in Gewässern mit hohen Temperaturen und einem Überschuss an organischen Stoffen vermehrt. Vögel werden häufig durch den Verzehr von Fliegenlarven vergiftet, die sich in verwesenden Kadavern entwickeln, die durch das von dem Bakterium produzierte Toxin kontaminiert sind.