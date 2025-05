Wegen Geldwäsche und Verbindungen zur Mafia: Freund von Wladimir Putin auf Mallorca vor Gericht

In Palma de Mallorca wird in Kürze der russischen Tycoon Ilia Traber vor Gericht stehen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Geldwäsche und Verbindungen zur Mafia vor. Für beide Delikte fordert sie eine fünfjährige Haftstrafe und eine Geldstrafe in Höhe von sieben Millionen Euro. Traber war jahrelang Beamter in St. Petersburg, kontrollierte den Hafen der Stadt und ist ein enger Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Die Ermittlungen gegen Traber begannen zur gleichen Zeit wie die Operation "Troika" gegen den mutmaßlichen Anführer der russischen Tambovskaya-Mafia Gennadios Petrov, der 2006 in Sol de Mallorca verhaftet wurde und später nach Russland floh. Das Verfahren verzögerte sich jedoch, weil Traber sich immer in St. Petersburg aufhielt, was das Handeln erschwerte. Petrov und Traber sind zusammen mit dem bereits angeklagten und freigesprochenen russischen Parlaments-Abgeordneten Wladislaw Reznik laut Staatsanwaltschaft die drei Haupttäter eines Komplotts.

Traber wird verdächtigt, der Buchhalter der Tambovskaya zu sein, der Organisation, die nach dem Zusammenbruch der UdSSR auch über eine Ölgesellschaft den Hafen von St. Petersburg kontrollierte. Er wird sogar in russischen Berichten über den Granatwerferangriff auf den Direktor eines konkurrierenden Unternehmens erwähnt. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass die Angeklagten ab 1996 begannen, eine Struktur in Spanien zu unterhalten. Der Hauptteil der Troika-Operation endete damals mit der Flucht Petrovs und einem generellen Freispruch. Staatsanwaltschaft musste Sicherheitsmaßnahmen erhöhen Auseinandersetzungen von Traber mit der spanischen Justiz haben die Dauer des Prozesses in die Länge gezogen, mit mehreren Anträgen, ihn auszusetzen, und einem Tauziehen um die Möglichkeit, per Videokonferenz auszusagen, nachdem er mehrere Jahre lang gesucht wurde. Er war auch in eine Episode von Drohungen gegen den mit dem Fall betrauten Staatsanwalt verwickelt, was die Generalstaatsanwaltschaft veranlasste, eine Erhöhung der Sicherheitsmaßnahmen zu fordern. Trabers wichtigste wirtschaftliche Aktivität auf Mallorca war der Kauf eines Einfamilienhauses mit Swimmingpool in Valldemossa im Jahr 2000 auf einem Grundstück von 1442 Quadratmetern. Die Transaktion wurde für 1,6 Millionen Euro registriert. Außerdem kaufte er in Palma zwei Luxusfahrzeuge, einen Mercedes und einen Jeep.