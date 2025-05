Motorradfahrer rast auf Mallorca gegen Baum und stirbt

Ein 67-jähriger Motorradfahrer aus Andratx im Südwesten von Mallorca ist am Dienstag ums Leben gekommen, nachdem er am Kreisverkehr sa Teulera in Palma gegen einen Olivenbaum geprallt war. Die Lokalpolizei hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursachen zu klären.

Der Unfall ereignete sich gegen 12:37 Uhr, wie die örtliche Polizei mitteilte. Das Opfer war auf der Umgehungsstraße unterwegs und nahm die Ausfahrt Génova. Der Mann überquerte den Kreisverkehr und prallte gegen einen Baum. Offenbar zu hohe Geschwindigkeit Die Rettungskräfte wurden zu dem Unfall alarmiert, und es wurden sofort mehrere Krankenwagen sowie Mitglieder der örtlichen Polizei von Palma zum Unfallort geschickt. Die Sanitäter konnten das Leben des Motorradfahrers nicht retten. Die Haupthypothese der Beamten der Lokalpolizei von Palma, die mit der Erstellung des Unfallberichts beauftragt sind, ist, dass das Opfer mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war und keine Zeit zum Bremsen hatte, um den Kreisverkehr zu umfahren.