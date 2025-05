Konflikt mit Stadt eskaliert: Bagger macht "spanischen Pavillon" in der Drogenhochburg Son Banya platt In dem slumähnlichen Vorort rückten am Montag einmal mehr Polizei und schweres Gerät an. Dass die illegal errichtete Verkaufsstelle mit der spanischen Flagge geschmückt war, beeindruckte die Behörden wenig.