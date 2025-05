Niagara-Gebäude in Palma bekommt vier Stockwerke obendrauf

Das emblematische Niagara-Gebäude am Paseo Mallorca im Zentrum von Palma de Mallorca soll zu einer High-End-Wohnstätte aufgemöbelt werden. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora gab das zuständige Bau-Dezernat jetzt grünes Licht. Es sollen vier Stockwerke hinzukommen. Das entspreche 16 Wohnungen. Im Augenblick befinden sich in dem Gebäude elf Wohnungen.

In dem Gebäude mit der Hausnummer 44 befand sich früher das Café Niagara. Dieses machte im Jahr 2004 nach einem halben Jahrhundert Existenz zu. Zeitweise war dort auch eine Bank untergebracht. Nach den neuen Plänen soll außerdem ein unterirdischer Parkplatz für 20 Fahrzeuge konstruiert werden.

Hinter den Erweiterungsplänen steckt eine Firma namens Wellness Market Traders, die bereits über ein Wohngebäude an der Jaume-II-Straße verfügt. Dieses wird gerade auf Vordermann gebracht. Hinzu kommen diverse Ladenlokale in Palma.

Gebäude im Jahr 1940 errichtet

Der berühmte Architekt Francisco Casas Llompart hatte das Gebäude im Jahr 1940 errichtet. Er erbaute im Jahr 1951 auch das Hotel Bendinat und 1948 das Hotel Maricel in Cas Catalá. Auch das Nixe Palace in Cala major entstand unter er Ägide von Casas Llompart.

In Palma gibt es noch ein weiteres Gebäude mit dem Namen Niagara: Es handelt sich um ein bei Party-Urlaubern beliebtes Hotel an der Playa, das durch günstige Preise, aber auch etliche Balkonstürze in den vergangenen Jahren bekannter wurde.