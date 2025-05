Mallorca-Urlauber freut's! Ryanair behält Verbindung zu deutschem Kleinflughafen auch im Winter bei

Ryanair baut sein Engagement am Flughafen Lübeck weiter aus und wird die Verbindung nach Mallorca nun sogar im Winter aufrechterhalten. Wie der Airport mitteilte, steht die Balearenstrecke im frisch vorgestellten Winterflugplan 2025/26: Ab Ende Oktober fliegt der irische Billigflieger dreimal pro Woche – jeweils dienstags, donnerstags und freitags – zwischen Palma de Mallorca und der Hansestadt. Auch Málaga bleibt im Programm: Zweimal wöchentlich, mittwochs und sonntags, geht es von der südspanischen Küstenstadt nach Lübeck und zurück.

Die neuen Verbindungen sind Teil einer strategischen Rückkehr: Nach zehn Jahren Pause war Ryanair in diesem Frühjahr erstmals wieder in Lübeck gestartet. Am 23. März hob die erste Maschine Richtung Mallorca ab – mit leichter Verspätung um 13.31 Uhr statt wie geplant um 12 Uhr. Laut Angaben des Flughafens war die Nachfrage von Beginn an hoch, die Flüge gut gebucht.

Ryanair sieht in Lübeck großes Potenzial. Die Entscheidung zur Rückkehr fiel auch aus wirtschaftlichen Gründen: Die vergleichsweise niedrigen Gebühren am Lübecker Flughafen machen den Standort attraktiv. In Hamburg hatte die Airline im Vorjahr rund 60 Prozent ihrer Verbindungen gestrichen – unter anderem wegen gestiegener Kosten.

Lübeck soll nun zum festen Bestandteil des Ryanair-Netzes werden. "Der Flughafen Lübeck hat sich als attraktiver Standort mit großem Potenzial für uns herausgestellt", so ein Unternehmenssprecher. Ziel sei eine langfristige Zusammenarbeit.

Mit der Aufnahme in den Winterflugplan unterstreicht Ryanair dieses Bekenntnis. Für den Flughafen Lübeck ist das ein deutliches Signal: Der Standort gewinnt an Bedeutung – sowohl für die Airline als auch für Reisende im Norden.