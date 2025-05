Naturwunder auf Mallorca: Plötzlich spektakuläre "Nebel-Wasserfälle" am Cap Blanc

Ein seltenes Naturschauspiel hat in den vergangenen Tagen für staunende Gesichter an der Südküste Mallorcas gesorgt: An den schroffen Klippen des Cap Blanc im Gemeindegebiet Llucmajor verwandelte dichter Nebel die Felskante in ein scheinbar tosende Kaskade – ein faszinierender Effekt, der an gewaltige Wasserfälle erinnert.

Das außergewöhnliche Phänomen tritt nur unter ganz bestimmten Wetterbedingungen auf. Dabei handelt es sich um sogenannte Advektionsnebel, die entstehen, wenn feuchtwarme Luft auf eine kühlere Oberfläche – wie in diesem Fall das Meer – trifft. Getrieben vom Wind, „stürzt“ der Nebel dann über die Klippen und erzeugt den Eindruck, als würde Wasser in dichten Strömen ins Mittelmeer rauschen. Mallorca momentos increíbles!! @IB3noticies @IB3 @TempsIB3 @aquilatierratve @AEMET_Baleares @AEMET_Esp @UHmallorca @diariomallorca @FarosLos @CincDiesIB3 @tiempobrasero @ElTiempo_tve Cuando la niebla parece agua !! pic.twitter.com/nUpEjIhFwp — RafaelBlancBofarull (@RafaelBlancBofa) May 14, 2025 Fotograf hielt den Moment mit der Kamera fest Beeindruckende Aufnahmen des Fotografen Rafael Blanc Bofarull zeigen eindrucksvoll, wie sich die Nebelschwaden am Cap Blanc zu einer optischen Illusion verbinden, die ihresgleichen sucht. In den sozialen Netzwerken sorgen die Bilder bereits für Begeisterung – und machen einmal mehr deutlich, welche Naturwunder die Insel zu bieten hat. Meteorologen und Geografen zeigen sich ebenfalls fasziniert. Sie betonen die besondere geografische Lage des Cap Blanc, die solche atmosphärischen Spektakel überhaupt erst möglich macht. „Diese Region hat ein einzigartiges Mikroklima – ideal für seltene Wetterphänomene wie dieses“, heißt es aus Fachkreisen. Achtung bei Besuchen am Cap Blanc Doch bei aller Faszination sollte auch die Sicherheit nicht zu kurz kommen: Wer solche Naturereignisse beobachten möchte, sollte insbesondere bei stürmischem Seegang und feuchtem Untergrund ausreichend Abstand zu den Klippen halten. Die Bedingungen können sich rasch ändern und stellen ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar. Die Nebel-Wasserfälle entstehen meist in den frühen Morgenstunden, wenn die Temperaturunterschiede zwischen Luft und Wasser am größten sind. Gegen Vormittag, mit steigenden Temperaturen, löst sich das Naturspektakel in der Regel wieder auf – zurück bleibt die Erinnerung an einen wahrhaft magischen Moment an Mallorcas Küste.