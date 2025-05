Dreister Klau im neuen Airport-Duty Freeshop: Gleich zwei Touristen auf Mallorca abgeführt

Die Guardia Civil hat zwei Touristen, einen 23-jährigen Mann und eine 19-jährige Frau, abgeführt, weil diese Waren im Duty-Free-Shop unbezahlt mitgehen hatten lassen. Der erste Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 15:30 Uhr, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Beamte der Guardia Civil hatten einen Hinweis von einem Wachmann bekommen, der sie auf einen Mann aufmerksam machte, der offenbar mehrere Pakete Tabak sowie mehrere Parfüms im Gesamtwert von immerhin 1800 Euro gestohlen hatte. Nachdem die Beamten den Diebstahl überprüft und die entwendeten Gegenstände sichergestellt hatten, nahmen sie den Mann fest.

Zweiter Diebstahl am selben Tag

Der zweite Vorfall ereignete sich gegen 18:00 Uhr desselben Tages. Eine Frau, die sich ebenfalls im Duty-Free-Bereich aufhielt, wurde auf frischer Tat ertappt, als sie ein Parfüm stahl und es in ihre Handtasche steckte. Nachdem die Beamten den Hinweis erhalten und ihre Sachen durchsucht hatten, fanden sie das Parfüm im Wert von 640 Euro.

Die beiden Festgenommenen, die noch am selben Tag in ihre Herkunftsländer fliegen wollten, wurden inzwischen dem Gericht vorgeführt. Zechprellerei kommt auf Mallorca immer wieder vor, doch in der Regel werden die Täter erwischt und festgesetzt.

Der neue Duty-Free-Shop im Flughafen von Mallorca war erst vor wenigen Wochen nach monatelangen Umbauarbeiten im Terminal eröffnet worden. Man muss dort hindurch gehen, wenn man die Sicherheitskontrolle hinter sich gebracht hat.