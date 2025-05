Schock für deutsches Urlauber-Paar auf Mallorca: Uber-Fahrer fährt nach Ankunft am Flughafen mit Koffern davon

Leony Busch verbringt ihren ersten Urlaub auf Mallorca, Michele Stutzmann war zuletzt 2009 im Rahmen der Abifahrt hier. Als das Paar aus Dinslaken (NRW) am Samstagabend (10. Mai) am Flughafen Düsseldorf in den Flieger steigt, ist die Vorfreude auf den Flug noch groß.

Die beiden ahnen zu diesem Zeitpunkt ja auch nicht, was wenige Stunden später geschehen sollte. Bei ihrer Ankunft auf Mallorca erleiden sie einen großen Schock, denn der von ihnen bestellte Uber-Fahrer lud zwar ihre Koffer ein, fuhr aber mit diesen und ohne die Passagiere wieder davon. Am liebsten würde Leony Busch sogar nach weniger als zwei Stunden wieder zurückfliegen, wie das deutsche Online-Medium "Der Westen" berichtete.

Die Frustration der 27-Jährigen nahm mit jeder Minute zu, da in den zwei Koffern und dem Handgepäck ihre gesamten Kleidungsstücke, Kosmetikartikel, Schmuck und Medikamente verstaut waren. Glücklicherweise hatte Leony Busch ihre Handtasche mit all ihren Wertsachen und Dokumenten. Eine Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen Uber scheitert, daher entscheidet sich das Urlauber-Paar, eine Anzeige bei der Polizei aufzugeben.

Das Urlauber-Paar startete via Facebook einen Hilferuf

Bei der Polizei machen die Beamten dem Paar allerdings wenig Hoffnung, ihre Koffer wiederzusehen. Die Problematik: Ihnen ist das Nummernschild unbekannt. Folglich können die Beamten auch keine Identifizierung des Fahrzeugs vornehmen. Leony startet in ihrer Verzweiflung einen Hilferuf auf Facebook.

Sie beschreibt ihre Lage, teilt sogar ein Foto des Fahrers und hofft auf nützliche Tipps. "Vielleicht kennt ihn oder das Kennzeichen jemand, damit wir an unsere Koffer kommen", so der Aufruf der 27-Jährigen. Stunden vergehen, und es gibt keinerlei Zeichen vom Fahrer oder den Koffern. Die Erzieherin aus Deutschland wäscht in der Not ihre Kleidung sogar per Hand mit Wasser und Seife. Michele, der Freund, sieht die Lage humorvoll: "Ist mir noch nie untergekommen, dass jemand seine Socken trocken föhnt." Sein Motto: Aus der Situation das Beste herausholen und gelassen bleiben.

Der 37-jährige IT-Projektmanager ist für Leony in diesem Moment eine große Hilfe, da die Deutsche kurz davor war, ihren Urlaub auf Mallorca abzubrechen. "Zunächst fühlte ich mich ein wenig veralbert, aber mit dem Verstreichen der Zeit wurde die Situation ernster. Und spätestens, nachdem wir das Polizeirevier verlassen hatten, sind auch bei mir ein paar Tränen geflossen. Die junge Frau erzählt dieser Redaktion: "Da war mein Urlaub fast vorbei, ich habe sogar schon nach Rückflügen gesucht."

Handelte es sich um einen schlechten Scherz, möglicherweise eine betrügerische Masche oder doch um ein Versehen? All diese Gedanken schießen ihnen durch den Kopf. „Letztlich habe ich immer den Glauben an das Gute im Menschen. Michele Stutzmann bemüht sich um Optimismus: "Ich glaube an ein Versehen und hoffe, dass die Koffer zurückkommen." Und in der Tat gibt es am folgenden Morgen einen Anlass dafür.

Ein Mann kontaktiert Leony über Facebook und behauptet, ebenfalls als Fahrer für Uber zu arbeiten und ihnen helfen zu wollen. Er habe den Beitrag gesehen, die Koffer lokalisieren können und sei schon mit dem Hotel in Verbindung getreten. Das Paar aus NRW kehrt kurz nach dem Gespräch mit den Journalisten-Kollegen von "Der Westen" in sein Hotel unweit vom Bierkönig zurück und traut den Augen kaum. Ihre Koffer stehen plötzlich an der Rezeption. Auch ein erster Blick ins Innere gibt Entwarnung, da anscheinend nichts fehlt, wie Leony uns erleichtert berichtet. Dann kann der Urlaub auf Mallorca ja endlich starten.