Strandwetter auf Mallorca in Sicht: An diesem Tag wird es fast so warm wie im Sommer!

Noch ist es relativ frisch und auch bedeckt auf Mallorca. Doch die Zeiten eher bescheidener Temperaturen geht dem Ende entgegen. Laut dem Wetterdienst Aemet soll es bereits am Freitag nach lediglich 22 Grad am Donnerstag mit 25 Grad deutlich wärmer werden. Und auch die Sonne setzt sich mehr und mehr durch, zumindest vorübergehend.

Am Wochenende und kurz danach dann könnte ein erster Strandbesuch ohne Gänsehaut möglich: Am Montag sind der Vorhersage zufolge nach 26 Grad am Sonntag sage und schreibe 29 Grad drin. Das Meer ist allerdings noch recht kühl: Etwa 20 Grad ist es derzeit warm. Am Dienstag soll sich die Lage wieder eintrüben, die Regenwahrscheinlichkeit steigt auf 70 Prozent.

Am Heiligtum Lluc prasselten die Tropfen

Am Donnerstag regnete es örtlich ergiebig: Vor allem am Heiligtum Lluc prasselten die Tropfen. 10,2 Liter fielen dort auf den Quadratmeter, nur auf Menorca fiel noch mehr Regen. Woanders auf Mallorca kam auch etwas zusammen, etwa in Llucmajor 8,2 Liter und in Banyalbufar 6,4 Liter. In Portocolom fielen 5,6 und in Son Servera 5 Liter.

Der Mai ist auf Mallorca ein Übergangsmonat: Er beginnt in der Regel frisch und nicht selten feucht, endet jedoch bereits fast mollig warm und kündigt die richtig warmen Monate an. Während des gesamten Monats sind Regenfälle immer wieder möglich.