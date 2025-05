Zufahrtsbeschränkungen ausgeweitet! So kommen Sie im Sommer trotzdem zum Kap Formentor

Schon in den vergangenen Wochen wälzten sich wahre Blechlawinen, überwiegend Mietwagen, über die schmale Bergstraße in Richtung Kap Formentor. Der Leuchtturm ganz am Ende der Halbinsel – der nördlichste Punkt von Mallorca – gehört traditionell zu den gefragtesten Ausflugszielen auf der Insel. Die fast 20 Kilometer lange Serpentinenstraße bietet herrliche Aussichten. Die Folge: Immer wieder kollabiert der Verkehr. Kilometerweit stauen sich die Mietwagen und es geht weder vor noch zurück.

Deshalb ist die Zufahrt zur Halbinsel in den Sommermonaten seit 2018 streng reguliert. In diesem Sommer gelten die Beschränkungen vom 1. Juni bis zum 31. Oktober und damit einen Monat länger, als im vergangenen Jahr. Zwischen 10 und 22 Uhr dürfen dann keine motorisierten Fahrzeuge auf der Straße unterwegs sein.

Lediglich für Anwohner gelten Ausnahmeregelungen. Die Zufahrt bis zum Parkplatz am Formentor-Strand ist so lange frei, bis dieser komplett belegt ist – was meist frühmorgens schon der Fall ist. Bei Verstößen gegen das Zufahrtsverbot droht eine Geldbuße.

Ausflügler, die sich die Fahrt über die Halbinsel dennoch nicht entgehen lassen wollen, müssen den Bus nehmen (Linie 334 Alcúdia-Formentor). Wer mit dem Auto unterwegs ist, stellt dieses am besten an der Umgehungsstraße in Port de Pollença ab. Dort gibt es zwei Haltestellen: Port de Pollença und Can Singala 2.

Auf der Halbinsel selbst halten die Busse am Aussichtspunkt Mirador del Colomer, an der Platja de Formentor, oberhalb der Buchten Cala Murta und Cala Figuera sowie am Leuchtturm. Bustickets kosten ab Alcúdia 4,50 Euro, ab Port de Pollença 3 Euro (wer im Bus mit Bankkarte zahlt, bekommt Rabatt).