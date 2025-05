Ein Schwerverletzter bei Massenschlägerei im schicken Ausgehviertel Santa Catalina

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es im bei vielen Deutschen beliebten Ausgehviertel Santa Catalina in Palma de Mallorca zu einer heftigen Schlägerei gekommen. Darüber berichtet am Samstag das Online-Medium Crónica Balear. Gegen 2.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert – zahlreiche Anrufer meldeten eine üble Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten an der Ecke Calle Dameto/Calle Cotoner, also unweit der bekannten Markthalle.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte rund 40 Beteiligte vor und mussten eine schwierige Lage unter Kontrolle bringen. Ein Mann wurde mit tiefen Schnittwunden am Hals und im Gesicht schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde vermutlich mit einem Messer oder zerbrochenem Glas attackiert. Die Rettungskräfte stabilisierten den Schwerverletzten noch an der Einsatzstelle und brachten ihn dann ins Krankenhaus Son Espases. Glücklicherweise wurde keine lebenswichtige Arterie getroffen. Auch mehrere Leichtverletzte mit Schnittwunden Neben dem Schwerverletzten versorgten die Sanitäter zwei weitere Personen mit Schnittverletzungen sowie mehrere leicht verletzte Beteiligte direkt vor Ort. Für die Verletzten war ein zweiter Rettungswagen im Einsatz. Die Polizei ermittelt und wertet aktuell Überwachungsvideos aus. Festnahmen gab es bislang keine. Der Streit soll zwischen zwei Gruppen entstanden sein, die sich offenbar doch kannten. Ein Anwohner, dessen Balkon direkt über dem Tatort liegt, wurde durch den Lärm geweckt und zeigte sich schockiert über die Zustände in Santa Catalina: "So kann man in diesem Viertel nachts nicht mehr leben", zitieren Inselmedien den Mann. Seine Kritik führte vor Ort zu einem weiteren verbalen Streit. Vom Fischerviertel zum Trendbezirk Das einstige Fischer-Barrio Santa Catalina, gelegen westlich von Palmas Altstadtmauer, hat sich in den vergangenen 10 Jahren zu einem der trendigsten Ausgehviertel der Balearen-Metropole entwickelt. Im Lauf der Jahre siedelten sich dort zahlreiche schicke Bars und Restaurants an. Mittelpunkt ist die Markthallen, in der heute auch Freunde von Champagner und Austern auf ihre Kosten kommen. Allerdings beklagen Anwohner seit Jahren immer wieder Störungen wie nächtlichen Lärm, Schlägereien oder Sex im öffentlichen Raum.