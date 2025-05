Zoff zwischen Taxi-Chauffeur und EMT-Busfahrer bei Verkehrschaos in Mallorcas Prachtstraße Avenida Jaime III

Die angespannte Situation, das Verkehrschaos und die vielen Staus in Palma de Mallorcas Straßen führen zu so manch surreal wirkenden Situation, wie es scheint. So auch etwa in diesen Tagen, in denen es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen dem Fahrer eines EMT-Busses und einem Taxifahrer mitten in Palmas Prachtmeile Avenida Jaime III gekommen ist. Dabei wurde das Opfer, der Taxi-Chauffeur von dem Busfahrer wortwörtlich "krankenhausreif" geschlagen und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Der Busfahrer fuhr aggressiv und unaufmerksam Der Vorfall ereignete sich, wie die spanische Zeitung Ultima Hora schrieb, am Mittwoch gegen 19.40 Uhr. Der Taxifahrer, ein 60-jähriger Spanier, war mit seinen Fahrgästen – alles Ausländer – in Richtung Paseo Mallorca. Vor ihm fuhr ein EMT-Bus, dessen Fahrer plötzlich ein waghalsiges Manöver durchführte. Dabei schlängelte er sich auf die rechte Fahrspur, und schnitt dem Taxifahrer somit gefährlich die Fahrspur ab. Es kam daraufhin zu einem verbalen Gefecht zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Wenige Hunderte Meter weiter ereigneten sich sodann filmreife Szenen: Als beide Fahrzeuge an der Ampel hielten, stieg der Busfahrer aus seinem Fahrzeug. Der Taxifahrer kurbelte das Fenster seines Pkws herunter, in der Annahme, dass der Buslenker ihm etwas mitteilen wollte – und erhielt in diesem Moment einen Faustschlag ins Gesicht. Er erlitt eine Verletzung an der Lippe. Zeugen riefen die Polizei, die wenig später eintraf. Ein Krankenwagen brachte den Taxifahrer, der über Minuten hinweg bewusstlos war, ins Krankenhaus.