Kunst, Glamour, "Dolce Vita"…. und ein Hauch von Italien mitten in Palma de Mallorca

Schwarz-Weiß, doch auch "Pop-Art" und grelle Farb-Kleckse...bei einer Ausstellung des Künstlers André de Plessel in der "Marnali Pop Art Gallery" am Samstagabend auf Mallorca gab es all das zu sehen: Die vorrangig in Schwarz-Weiß gehaltenen Fotografien und Bilder des Künstlers André de Plessel waren neben den farbigen Kunstmotiven der Galerie-Inhaberin Natalie Bernsteiner ("Mrs. Marnali") ausgestellt. Doch auch einige der prominenten Besucher waren – im übertragenen Sinne – farbig und gaben dem glamourösen Event einen bunten Anstrich....

Comedian John Friedmann, Natalie Bernsteiner und André de Plessel.

(v.l.n.r.)

Ein Highlight des Abends war der Besuch der bekannten italienischen Schauspielerin Maddalena Corvaglia, die in einem knallroten Kleid alle Blicke auf sich zog. Doch kam die durch die Komödie "Camera Café" bekanntgewordene Leinwanddarstellerin nicht per Zufall in der Galerie vorbei. Denn sie hatte es auf ein ganz bestimmtes Kunstwerk abgesehen, wie André de Plessel (74) MM gegenüber verriet: "Zwischen Maddalena Corvaglia und einem meiner Werke besteht eine ganz besondere Verbindung. Denn eine Fotografie, die hier ausgestellt ist, und auf der eine Frau zu sehen ist, die ein Kind beschützt, wurde 1996 in Lecce aufgenommen. Und eben in dieser kleinen Stadt in Apulien in Süditalien wurde Corvaglia geboren. Als ich ihr das erzählte, bekam sie Gänsehaut".

"Ballermann" und Glamour, zwei verschiedene Welten, treffen aufeinander: Megapark-Sängerin Nora Lob (l.) neben den Künstlern André de Plessel und Natalie Bernsteiner.

Sahnehäubchen des Kunst-Events war ein spanischer Flamenco-Tanz

Neben den ganzen optischen Schmankerln bei dem Kunst-Event wurde auch akustisch so einiges geboten. Denn zu typisch spanischer traditioneller Musik gab es vor der Galerie auf der Plaça del Rosari im Herzen von Palma de Mallorca einen Auftritt und heiße Tanzschritte von einem Flamenco-Paar. Neben André de Plessel war auch sein Sohn, John Friedmann, der als Comedian "Erkan" bekannt geworden ist, bei dem Event vor Ort.

"Mrs. Marnali" (M.) mit den beiden Spanier, die durch ihren Flamenco-Auftritt begeisterten.

Der international bekannte deutsch-amerikanische Mode-, Akt- und Werbefotografen André de Plessel studierte Fotografie und Kunst. In der Vergangenheit arbeitete er über 20 Jahren hinter der Kamera für die ganz Großen wie Coca Cola, Nike, DKNY, Harpers Bazaar und Vogue. " In den 90-er Jahren war er unter anderem bei einem Projekt in Italien unterwegs, bei dem er zusammen mit einer populären italienischen Schauspielerin Motive für ein "Kochbuch für das gewöhnliche Volk", wie er sagte, aufnahm. Einige der Früchte der Arbeit aus jener Zeit sind derzeit in der "Marnali Pop Art Gallery" zu sehen.