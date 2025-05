Mietwagen durchbrechen Polizeikontrolle auf Mallorca – dann fallen Schüsse

Szenen wie aus einem Actionfilm spielten sich am frühen Sonntagmorgen im Osten von Mallorca ab: Zwei Fahrzeuge rasten durch mehrere Gemeinden, durchbrachen Polizeikontrollen – und versuchten in Capdepera offenbar, mehrere Beamte zu überfahren. Einer der Polizisten zog seine Waffe und schoss auf eines der Autos. Die mutmaßlichen Täter konnten dennoch entkommen.

Wie aus Polizeikreisen zu erfahren war, handelte es sich bei den Gesuchten um eine Gruppe junger Männer nordafrikanischer Herkunft, die in leistungsstarken Autos unterwegs waren. Die Fahrzeuge seien zuvor im Zusammenhang mit mehreren gewaltsamen Vorfällen in Cala Rajada aufgefallen, darunter mutmaßliche Diebstähle und gefährliche Fahrmanöver.

Erste Kontrolle um 6 Uhr morgens

Gegen 6 Uhr morgens wurde eine erste Kontrolle an einem Kreisverkehr in Capdepera eingerichtet, nachdem die Guardia Civil entsprechende Hinweise über die Fahrtrichtung der Verdächtigen gegeben hatte. Als die Polizei eines der Fahrzeuge entdeckte und zum Anhalten aufforderte, beschleunigte dieses stattdessen – und steuerte direkt auf mehrere Beamte zu. Nur durch schnelle Reaktionen konnten Verletzungen verhindert werden. Ein Polizist feuerte auf das Auto, das anschließend mit drei Einschusslöchern in der Karosserie flüchtete.

Bereits zuvor hatte eines der beiden Fahrzeuge eine Kontrolle in Son Servera durchbrochen und war in Richtung Manacor entkommen. Bei der erneuten Sichtung in Capdepera startete die Polizei eine koordinierte Fahndung – bislang jedoch ohne Erfolg.

Gruppe soll für brutale Raubzüge bekannt sein

Nach Angaben aus Ermittlerkreisen handelt es sich um eine Gruppe, die bereits seit einiger Zeit durch brutale Raubzüge in der Region auffällt. Auffällig: Die Täter nutzen gezielt hochmotorisierte Mietwagen, die meist über Strohmänner angemietet werden. Konkret suchen die Ermittler nach einem Seat Leon und einem Cupra Formentor. Diese Methode erlaubt es ihnen, sich schnell über die Insel zu bewegen und Kontrollen zu entkommen – wie es nun erneut der Fall war.

Die Polizei hat die Überwachung in den betroffenen Gemeinden deutlich erhöht. Hinweise auf den Aufenthaltsort der Verdächtigen werden derzeit intensiv ausgewertet. Die Ermittlungen dauern an.