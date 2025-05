Todesdrama im größten Kaufhaus auf Mallorca: Frau verschluckt sich am Essen und stirbt

Im Restaurant des Corte-Inglés-Kaufhauses am Innenstadtring von Palma de Mallorca ist eine Frau an ihrem Essen erstickt und gestorben. Nach Medienmeldungen vom Montag trug sich der Vorfall am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu.

Die 81-Jährige zeigte auf einmal Erstickungssymptome, verlor das Bewusstsein und erlitt einen Atemstillstand. Nationalpolizisten und Rettungssanitäter eilten in das Kaufhaus, konnten die Rentnerin aber auch nach einer Stunde nicht mehr retten. Es gelang ihnen auch nicht, das Essen mit einem Spezialgerät aus der Luftröhre zu entfernen. Meist gute Bewertungen des Restaurants bei Tripadvisor Das Restaurant im Corte Inglés an den "Avenidas" wird bei Tripadvisor von den meisten Besuchern gut bewertet. Dennoch finden sich immer wieder auch schlechte Bewertungen, in welchen vor allem der Service gegeißelt wird. Auch die Qualität der Speisen wird mitunter kritisiert. El Corte Inglés ist, gemessen am Umsatz, die größte Warenhauskette Europas und belegt Platz vier weltweit. Der Name El Corte Inglés ("Der englische Schnitt") stammt von einer Schneiderei für Kinderbekleidung, die 1890 in Madrid gegründet wurde. 1939 erwarb Ramón Areces Rodríguez die Schneiderei und wandelte sie 1940 in eine Aktiengesellschaft um. Seitdem werden, dem klassischen Warenhaus-Konzept folgend, Waren aller Art vertrieben.