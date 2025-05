Dichter Rauch zog über die Playa de Palma: Feuer im "Deutschen Eck" schnell gelöscht

Am frühen Montagnachmittag ist es an der Playa de Palma auf Mallorca zu einem Zwischenfall gekommen, der für großes Aufsehen sorgte. Gegen 14.40 Uhr brach in einem bekannten Restaurant an der sogenannten "Bierstraße" ein Feuer aus – betroffen war die Küche des Lokals Deutsches Eck. Einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenportals Der Westen bestätigten die Betreiber dem Mallorca Magazin.

Nach Angaben des Küchenpersonals hatte sich heißes Fett in einer Pfanne entzündet, wodurch sich der Brand rasch ausbreitete. Weiter erklärt die Betreiberin: "Die Dunstabzugshaube hat Feuer gefangen. Polizei und Feuerwehr trafen kurz darauf ein und konnten die Flammen zum Glück zügig eindämmen. Allerdings ist durch die Löscharbeiten viel Wasser in den Elektrokasten geraten." Jetzt soll ein Elektriker die Folgen beseitigen. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DER WESTEN (@derwesten) Brand konnte schnell gelöscht werden Trotzdem wurde das bei vielen deutschen Pislbrüder äußerst beliebte Lokal plötzlich Schauplatz hektischer Szenen. Eine massive Rauchentwicklung war über die gesamte Straße hinweg sichtbar, Passanten beobachteten die Löscharbeiten aus sicherer Entfernung. Die Einsatzkräfte handelten jedoch schnell und effektiv – nach etwa einer halben Stunde war der Brand gelöscht, die Gefahr gebannt und der Einsatz beendet. An diesem Montag, so die Inhaber, bleibt das Deutsche Eck gechlossen. Wie es ab Dienstag weitergeht, werde sich zeigen.