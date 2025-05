Adiós Sonne: Auf Mallorca kommt der nächste Wetterumschwung zu

Während sich in Deutschland der Regen seit Wochen rar macht, füllen sich auf Mallorca allmählich die Grundwasserspeicher. Nach ein paar Tagen Sonnenschein schwören die Meteorologen die Bevölkerung bereits auf das nächste Tiefdruckgebiet ein. Wie María José Guerrero, Sprecherin des staatlichen Wetterdienstes Aemet auf den Balearen, am Montag gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" mitteilte, werde ab Donnerstag ein "deutlicher Wetterumschwung" erwartet.

Die Tageshöchstwerte sollen demnach von derzeit überdurchschnittlichen auf unterdurchschnittliche Werte fallen und ab Freitag nur noch zwischen 20 und 23 Grad liegen. Üblich sind langjährigen Wetteraufzeichnungen zufolge 24 Grad und mehr.

Der Wetterumschwung soll sich bereits am Donnerstag bemerkbar mache. Dann, so die Aemet-Experten, sei mit dem Eintreffen einer Kaltfront zu rechnen, die für überwiegend bedeckten Himmel sorgen soll. Im Tagesverlauf sollen erste Regenschauer niedergehen, die sich bis in die Abendstunden verstärken könnten. Die Meteorologen schließen für die Nacht zum Freitag auch vereinzelte Gewitter nicht aus. Der Wind dreht auf nördliche bis nordöstliche Richtungen und frischt spürbar auf.

Das nasse und wechselhafte Wetter soll auch am Freitag und Samstag anhalten. Für Freitag erwartet der Wetterdienst weitere Niederschläge bei gleichzeitig sinkenden Temperaturen. Kleiner Lichtblick: Im Tagesverlauf könnte es laut Guerrero zu einzelnen Auflockerungen kommen, grundsätzlich bleibe die Wetterlage jedoch unbeständig.

Und auch am Samstag müssten Einheimische und Urlauber mit Regenschauern und eher moderaten Temperaturen rechnen. Erst für Sonntag stellen die Meteorologen eine allmähliche Wetterberuhigung in Aussicht. Die sei allerdings mit Vorsicht zu genießen, so Guerrero, da langfristige Vorhersagen mit Unsicherheiten behaftet seien und regelmäßig aktualisiert würden.

Bis zum Wetterwechsel stehen die Zeichen auf Mallorca aber überwiegend auf Sonne und fast frühsommerliche Werte. Am Dienstag und Mittwoch ist laut Ahmet mit teilweise bewölktem Himmel zu rechnen, der sich vor allem am Dienstagvormittag zeitweise auflockern soll. Die Tageshöchsttemperaturen sollen zwischen 21 und 26 Grad liegen, bei einem schwachen bis mäßigen Wind aus nördlicher Richtung.