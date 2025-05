Unerwarteter Besuch vor dem Lochfelsen: Riesenschildkröte begeistert Freizeitfischer

Ein besonderes Naturerlebnis hat am vergangenen Wochenende für Staunen bei einer Gruppe von Freizeitfischern an der Nordküste von Mallorca gesorgt: Eine Meeresschildkröte von beachtlicher Größe tauchte plötzlich in unmittelbarer Nähe ihres Bootes auf – rund zweieinhalb Seemeilen vor dem markanten Felsentor Sa Foradada.

Einer der Männer an Bord, der Italiener Filippo Croce, hielt die überraschende Begegnung mit dem Meeresbewohner in einem Video fest und teilte die eindrucksvollen Aufnahmen. "Zuerst sahen wir nur ein Tier, das sich langsam näherte", berichtet Crocé. "Als wir erkannten, dass es sich um eine Schildkröte handelte, kamen wir aus dem Staunen nicht mehr heraus. Sie schwamm ruhig rund um unser Boot – mal am Bug, mal am Heck – ganz so, als würde sie das Boot neugierig inspizieren."

Schildkröte blieb rund 20 Minuten bei den Fischern

Etwa 15 bis 20 Minuten habe die Schildkröte in der Nähe der Fischer verbracht, bevor sie gemächlich wieder in den Tiefen des türkisblauen Mittelmeers verschwand. "Sie wirkte gesund und unversehrt. Ich habe geschaut, ob sie sich vielleicht in einem Netz verfangen hatte, aber alles sah gut aus. Wahrscheinlich war sie einfach nur neugierig – oder auf Futtersuche", vermutet Crocé.

Für den passionierten Hobbyangler war die Begegnung mehr als nur ein schöner Moment: "Genau wegen solcher Erlebnisse fahre ich regelmäßig aufs Meer hinaus", erzählt er. "Ich komme her, um abzuschalten, frische Luft zu tanken. Ob ich etwas fange, ist gar nicht so wichtig – und wenn dann noch so eine Schildkröte vorbeischaut, ist das einfach fantastisch."

Der Italiener, der aus einem kleinen Küstenort stammt, merkt an, wie selten solche Begegnungen inzwischen geworden sind: "Früher, als Kind, habe ich öfter Schildkröten gesehen – heute ist das im Mittelmeer leider eine Seltenheit geworden. Umso schöner, wenn es doch einmal passiert."