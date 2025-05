Mallorca-Urlauber aufgepasst: Wer beim "Helmut" kauft, muss künftig mit einem Bußgeld rechnen

Straßenhändler in der bei Tausenden Deutschen Mallorca-Urlaubern beliebten Schinkenstraße an der Playa de Palma | Foto: Click

Die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca will zukünftig mit aller Härte gegen Kunden vorgehen, die bei illegalen Straßenhändlern, sogenannten "Helmuts", gefälschte Markenware einkaufen. Laut einer städtischen Verordnung, die demnächst in Kraft treten soll, sollen die Käufer mit einem Bußgeld in Höhe von 750 Euro belegt werden.