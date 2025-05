Neben seinem korrekt abgestellten Fahrrad: Toter Deutscher in Palma aufgefunden

Die Nationalpolizei von Palma hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen | Foto: ALEJANDRO SEPULVEDA

Am Dienstagvormittag ist ein rund 60-jähriger deutscher Radtourist auf der Landstraße Ma-1043 in der Nähe der Kaserne Jaime II in Palma de Mallorca zusammengebrochen und verstorben. Das berichtet das Online-Medium Crónica Balear. Ein anderer Radfahrer entdeckte den Mann gegen 11.45 Uhr reglos auf dem Boden liegend neben seinem korrekt abgestellten Fahrrad. Es gab keine Anzeichen von Gewalteinwirkung oder einem Sturz.