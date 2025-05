Beim Warten auf die Familie: Mann am Flughafen von Palma niedergestochen

Am Flughafen von Palma de Mallorca ist am Dienstagmorgen ein Mann festgenommen worden, der für eine Messerattacke verantwortlich sein soll. Der Angreifer wird voraussichtlich an diesem Mittwoch dem Haftrichter in Palma vorgeführt.

Laut Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora ereignete sich der Vorfall in der Ankunftshalle des Flughafens, dort wollte das Opfer seine Familie abholen und wartete auf deren Landung. Währenddessen soll ihn ein anderer, ihm unbekannter Mann angesprochen haben. Täter und Opfer kannten sich nicht Der Angreifer stellte dem Opfer zuerst einige persönliche Fragen zu seinem Telefon. Dann soll er unmittelbar mit einem Messer auf den Hals des jungen Mannes eingestochen haben. Was die Hintergründe der Tat sein könnte, ist aktuell noch offen. Viele Menschen wurden Zeugen des Vorfalls und zeigten sich schockiert, heißt es in dem Bericht. Der niedergestochene Mann ist vor Ort behandelt worden. Beamte der Nationalpolizei konnten den Angreifer ausfindig machen und festnehmen. Die Polizei untersucht nun das Motiv des Angriffs.