Nachbarn fix und fertig: In dieser Palma-Straße hält sich kaum einer an Verkehrsregeln

Die Zustände im Carrer Fèlix de les Meravelles in der Nähe der Straßen Blanquerna und 31 de Desembre werden für die dortigen Anwohner zunehmend zu einer Tortur. Gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" bemängelten einige eine totale Anarchie vor allem mit Transportfahrzeugen, die verbotenerweise be- und entladen werden.

Auch Parkverbote werden völlig ignoriert. Mehr als einmal hatten Anwohner nach eigenen Angaben Schwierigkeiten, ihre Wohnungen zu betreten oder zu verlassen. Ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität trifft es in dieser Hinsicht besonders hart. Moniert wird, dass die Lokalpolizei nicht konsequent genug Strafzettel verteile.

Auch schwere Lkw zwängen sich durch die Straße

An der Zufahrt zum Carrer Félix de les Meravelles steht ein Schild, das Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen verbietet, dort hinein zu fahren. Viele Lkw, die sich dort bewegen, überschreiten dieses geweicht problemlos. All dies wirkt sich auch auf die Bürgersteige aus, die durch das hohe Gewicht der Fahrzeuge, die darauf fahren, sichtbar abgesackt sind.

Anders als in der Chaos-Straße halten sich Verkehrsteilnehmer auf Mallorca weitgehend an die Verkehrsregeln. Zebrastreifen werden zumeist nicht von Autofahrern ignoriert, rote Ampeln erst recht nicht. Was die geschwindigkeit angeht, so fährt man eher langsam als schnell auf der Insel.