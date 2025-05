Spektakulärer Unfall: Urlauber überschlagen sich mit Mietwagen in Can Pastilla

Zwei ausländische Touristen sind am Mittwochnachmittag (21.5.) bei einem Verkehrsunfall in Can Pastilla auf Mallorca leicht verletzt worden, nachdem sie mit einem Mietwagen in falscher Richtung unterwegs waren. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr in der Calle Bartolomé Riutort im Osten von Palma.

Kollision und Überschlag nach Fahrfehler Nach Polizeiangaben fuhr der von den Touristen gesteuerte Volkswagen Polo entgegen der Fahrtrichtung in die Einbahnstraße. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug der Urlauber und kam auf dem Dach zum Liegen. Zeugen helfen den Verletzten Passanten und andere Verkehrsteilnehmer eilten zu Hilfe und befreiten die beiden Insassen aus dem Unfallwagen. Mehrere Streifenwagen der örtlichen Polizei sowie ein Rettungswagen trafen wenig später am Unfallort ein. Die Rettungskräfte versorgten die Touristen vor Ort – sie hatten mehrere Verletzungen erlitten, allerdings keine schwerwiegenden. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls auf. Hinweise deuten darauf hin, dass der Fahrfehler auf mangelnde Ortskenntnis der Touristen zurückzuführen sein könnte.