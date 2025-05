Ungekühlt an der Straßenecke: So unhygienisch werden Strand-Cocktails auf Mallorca gemischt

An den Stränden und Buchten auf Mallorca lauern sie nahezu überall: Straßenhändler, die selbst gemischte Cocktails und andere Getränke verkaufen. Meistens sind es Mojitos oder Rum-Cola, die vor allem Urlaubern aus aller Herren Länder angeboten werden. An der Playa de Palma ist es deutschen Touristen jetzt gelungen, ein Video aufzunehmen, das zeigt, unter welchen unhygienischen Umständen diese Drinks angefertigt werden.

Die Aufnahmen zeigen einen Mann, der an einer Straßenecke an der Playa de Palma hockt und die Getränke anmischt. Diese kommen aus großen Kanistern voller gelber und brauner Flüssigkeiten, die ungekühlt im Schatten aufbewahrt werden. Er gießt den Alkohol direkt in die Becher ein, die auf dem blanken Boden unter freiem Himmel stehen. Lebensmittelkontrolle? Hygieneauflagen? Fehlanzeige.

Seit Mittwoch ist das Video von der Playa de Palma in den sozialen Netzwerken mehrfach geteilt und tausendfach angesehen worden. Nicht nur unter deutschen Urlaubern, sondern auch unter Einheimischen sorgen die Aufnahmen für viel Empörung. Vor allem die fehlenden Hygienemaßnahmen werden bemängelt. Auch ironische Kommentare lesen sich auf Instagram, darunter: "Was haben die Leute denn gedacht? Dass die Getränke in einem Premium-Cocktail-Laden gemischt werden?"

Üblicherweise richten sich Straßenhändler, die an Mallorcas Stränden selbst gemischte Cocktails und alkoholische Getränke verkaufen, vor allem an Urlauber. Einheimische nehmen dieses Angebot eher selten an, meistens bringen sie ihre eigenen Getränke in Kühlboxen an den Strand.