In Mallorcas "Instagram-Bucht": Mann treibt nach Herzstillstand bewusstlos im Wasser

Ein Mann befindet sich in kritischem Zustand, nachdem er am zurückliegenden Mittwochnachmittag beim Schwimmen in der Bucht Caló des Moro, in der Gemeinde Santanyí, einen Herzstillstand erlitten hatte. Der Notruf ging gegen 14:20 Uhr bei den Rettungsdiensten ein, wie die Feuerwehr von Mallorca mitteilte. Über die Ereignisse berichtet das Nachrichtenportal "Crónica Balear".

Als die Feuerwehrleute eintrafen, fanden sie den Mann bewusstlos im Wasser vor. Sie begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen und brachten ihn, sobald er stabilisiert war, an Bord eines Bootes, das sich in der Nähe befand. Von dort aus wurde er auf dem Seeweg nach Cala Llombards evakuiert, dem nächstgelegenen Punkt mit Straßenanbindung. In Cala Llombards wartete bereits ein Krankenwagen des SAMU 061, dessen medizinisches Personal die Notfallversorgung fortsetzte. Schließlich wurde der Mann in ernstem Zustand in ein Krankenhaus gebracht, wo er für eine umfassendere Untersuchung und Behandlung stationär aufgenommen wurde. Beliebter Badeort auf Mallorca Caló des Moro ist eine malerische Bucht an der Südostküste Mallorcas, die für ihr kristallklares Wasser und die eindrucksvolle Felsenlandschaft bekannt ist. Die versteckte Lage und die natürliche Schönheit ziehen jedes Jahr zahlreiche Besucher an und haben sie für Aufnahmen für die Social-Media-Plattform Instagram sehr beliebt gemacht. Allerdings kann der Zugang über steile Pfade und Treppen für manche eine Herausforderung darstellen. Ein Herzstillstand wie jüngst geschehen ist ein medizinischer Notfall, bei dem das Herz plötzlich aufhört zu schlagen. Ohne sofortige Wiederbelebungsmaßnahmen kann dies innerhalb von Minuten zum Tod führen. Symptome können plötzliche Bewusstlosigkeit, Atemnot und fehlender Puls sein. In solchen Fällen ist es entscheidend, schnell zu handeln und den Notruf zu wählen, um professionelle Hilfe anzufordern.