Skandal-Rapper Kanye West auf Mallorca auf der Suche nach neuem Schuhwerk

Kaum hat sich die Aufregung um das notdürftig mit wenigen Fäden zusammengehaltene "Kleid" von Skandal-Rapper Kanye Wests Frau wieder gelegt, sorgt das US-amerikanische Paar schon wieder für Schlagzeilen.

Am Donnerstag, so hat das stets gut informierte MM-Schwesterblatt "Ultima Hora" erfahren, stattete der Musiker dem Schuhhersteller Camper einen Besuch ab. West soll dabei Interesse an einem Kauf verschiedener Artikel gezeigt haben. Womöglich zieren die eigensinnig designten Treter made in Mallorca demnächst auch die Füße des inzwischen 47 Jahre alten Sängers.

Der egozentrische Musiker hält sich bereits seit über einem Monat auf Mallorca auf. Für Paparazzi ist West samt Entourage ein gefundenes Fressen, sorgen sie doch regelmäßig für Aufsehen. So drehte er kürzlich mehrere Tage lang einen Videoclip im Pueblo Español, kurz darauf ließ er sich mit seiner Frau in einem Sexshop im Zentrum von Palma sehen.

Das alles toppte nur Censoris Besuch am zurückliegenden Samstag in Santanyí. Begleitet von einem Tross Bodyguards schritt die studierte Architektin in einem Hauch von Nichts durch die Straßen des malerischen Dorfes. Im eher konservativen Outback Mallorcas war man not amused, die Lokalpresse zerriss sich noch Tage danach das Maul über den Fauxpas.

West, den Wikipedia zu einem der "prägenden Musiker der Hiphop- und Popmuikszene des 21. Jahrhunderts" zählt, reist standesgemäß mit einem umfangreichen Gefolge. Mehrere Assistenten und Bodyguards sollen für die Sicherheit und Privatsphäre des Musikers sorgen. Die Bild-Zeitung will herausgefunden haben, dass sich das Paar seit geraumer Zeit in einem Luxus-Rehazentrum nahe Llucmajor eingemietet hat. Dort erholen sich West und Censori offenbar von den Strapazen ihres Starseins.