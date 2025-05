Missglückte Landung an deutschem Airport: Mallorca-Flieger schlägt mit dem Heck auf

Ein Eurowings-Flieger aus Palma de Mallorca ist am Donnerstag am Flughafen Paderborn während der Landung mit dem Heck aufgeschlagen | Foto: Eurowings

Ein Mallorca-Flieger hat am Donnerstag, 22. Mai, eine missglückte Landung hingelegt. Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag am Paderborn-Lippstadt-Airport In Ostwestfalen. Dabei schlug das Heck der Eurowings-Maschine kurz auf der Landebahn auf. Danach musste der Airbus 320 noch einmal durchstarten und konnte erst beim zweiten Anlauf sicher landen. Das bestätigten Pressesprecher des Flughafens Paderborn sowie die Fluggesellschaft auf Anfrage des Mallorca Magazins.