Bahnlinie Palma-Sa Pobla soll bis Port d'Alcúdia ausgebaut werden

Künftig soll man auf Mallorca mit der Bahn direkt von Palma bis zum Fährhafen von Alcúdia reisen können – und dort auf eine Fähre nach Menorca umsteigen. Die balearische Landesregierung plant, die bisher in Sa Pobla endende Bahnlinie T2 bis zum Hafen von Alcúdia zu verlängern. Ziel ist es, eine umweltfreundliche, effiziente Verbindung von Palma oder der Inselmitte quasi bis zur Nachbarinsel Menorca zu schaffen – ganz ohne Umweg über den Flughafen in Palma.

Wie die spanischsprachige MM-Partnerzeitung Ultima Hora berichtet, wurde das Projekt bereits von den zuständigen Gremien genehmigt und soll kommende Woche offiziell vorgestellt werden. Dann sollen auch Details zur Streckenführung und Finanzierung bekannt gegeben werden.

Die Verlängerung der Linie T2 ist Teil eines umfassenden Infrastrukturvorhabens. Neben der direkten Verbindung zum Fährhafen zielt das Projekt darauf ab, den Bahnverkehr zwischen Palma und den nördlichen sowie zentralen Regionen Mallorcas auszubauen. Für viele Bewohner – etwa aus Alcúdia, Pollença, Can Picafort oder Muro – bedeutet das kürzere Wege zu wichtigen Einrichtungen wie dem Universitätskrankenhaus Son Espases, der Balearen-Universität (UIB) und dem Flughafen.

Auch Park-and-Ride-Anlagen sind vorgesehen, um den Umstieg vom Auto auf die Bahn attraktiver zu machen. Die neue Verbindung könnte die Straßen entlasten und die Lebensqualität in der Region erhöhen.

Balearen-Präsidentin Marga Prohens hatte sich bereits in der Vergangenheit für eine Stärkung des Schienenverkehrs ausgesprochen. Jüngst stellte sie die Pläne für eine neue Bahnlinie von Palma nach Llucmajor vor – inklusive Halt direkt am Airport. Die Verlängerung der Linie T2 in den Norden fügt sich nun in diese umfassendere Verkehrsstrategie ein. Das Gesamtprojekt Bahnausbau zählt zu den Prioritäten der aktuellen Legislaturperiode.