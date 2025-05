Luxus-Uhren und hochwertigen Schmuck von Mallorca-Urlaubern geraubt: Drei Diebinnen festgenommen

Die Nationalpolizei hat in Palma de Mallorca drei rumänische Frauen festgenommen, die zwei Urlaubern hochwertige Uhren geraubt und mit deren Kreditkarten mehrere Tausend Euro von Geldautomaten abgehoben haben sollen. Die Taten ereigneten sich mutmaßlich im April dieses Jahres an der Hafenpromenade Paseo Marítimo. Bei einer Überwachungsaktion der Wohnung der verdächtigen Personen stellten die Beamten einen Tresor sicher, in dem sich etwa 10.000 Euro sowie hochwertiger Schmuck befanden.

Die Ermittlungen der Gruppe Raubüberfälle gehen auf die Anzeige eines Touristen zurück, der angab, dass er auf dem Paseo Marítimo von vier Männern angesprochen wurde und sich an nichts mehr erinnern konnte, bis er aufwachte und sah, wie die Gruppe eine hochwertige Uhr und einen diamantenen Ehering gestohlen hatte. Kurz darauf erweiterte der Mann seine Anzeige dahingehend, dass 16 betrügerische Abbuchungen von Geldautomaten in Höhe von mehr als 8600 Euro vorgenommen worden seien.

Die Beamten der Inselhauptstadt vermuten, dass der Tourist ein nahegelegenes Lokal aufgesucht hatte und in der Zeit, in der er sich dort aufhielt, die betrügerischen Abbuchungen vorgenommen wurden. Danach soll der Mann von zwei Frauen begleitet worden seien, die ihn zu seinem Hotel brachten.

Auch im zweiten Fall mehr als 1000 Euro abgehoben

Während der Ermittlungen wurden die Beamten auf einen weiteren Vorfall aufmerksam: Bei dieser Gelegenheit wurde einem anderen Touristen in denselben Räumlichkeiten eine hochwertige Uhr geraubt, außerdem wurden seine Kreditkarten mit 1100 Euro belastet und eine versuchte Abbuchung in Höhe von 880 Euro durchgeführt, die jedoch nicht erfolgte. Das Opfer gab an, mit einem Freund in dem Lokal gewesen zu sein und Alkohol getrunken zu haben. Er behauptete jedoch, dass er möglicherweise unter Drogeneinfluss stand, da er sich nach dem Betreten des Lokals nur noch daran erinnern konnte, dass eine Frau versucht hatte, sein Mobiltelefon zu entsperren.

Den Ermittlern gelang es, drei Frauen zu identifizieren, die mit den betrügerischen Vorwürfen und dem fraglichen Lokal in Verbindung stehen, und am zurückliegenden Mittwoch wurden sie wegen des Verdachts auf Betrug und Diebstahl festgenommen. Die Beamten beantragten einen Zutritt und eine Durchsuchung der Wohnung der untersuchten Personen, nachdem sie zuvor ein Gerät in der Nähe installiert hatten, und stellten fest, wie zwei Bewohner das Haus verließen und sich einem in der Nähe geparkten Fahrzeug näherten, in dessen Kofferraum sie eine Tasche mit einem versteckten Gegenstand verstauten, der sich als ein Tresor herausstellte.