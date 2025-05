Nach jahrelanger wirtschaftlicher Durststrecke: Lokale am Paseo Marítimo von Palma atmen dank Millionenspritze auf

Die Regierung der Balearen hat am Freitag eine Investition von drei Millionen Euro für die wirtschaftliche und kommerzielle Wiederbelebung der Geschäfte und Unternehmen am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca genehmigt. Die betroffenen Betriebe leiden unter den Auswirkungen der andauernden Umbauarbeiten an der Avenida Gabriel Roca der Balearen-Hauptstadt. Genaue Zahlen liegen nicht vor, aber viele Geschäfte und Lokale beklagen Umsatzrückgänge von 50 Prozent und mehr aufgrund der über Monate währenden Beeinträchtigungen durch die Großbaustelle.

Laut einer Mitteilung der Regierung handelt es sich um direkte Subventionen für Unternehmen, die in Verbesserungen der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit investiert haben. Diese Investitionen stehen im Einklang mit dem Projekt zur Steigerung der Energieeffizienz und Kreislaufwirtschaft in der Zone. Die Geschäfte haben diese Maßnahmen ergriffen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und sich dringend an neue Vorschriften und Trends anzupassen, obwohl sie seit 2019 aufgrund des geringeren Kundenaufkommens durch die Umbauarbeiten Einkommensverluste hinnehmen mussten. Die Balearen-Regierung betont, dass die negativen Auswirkungen der Bauarbeiten Maßnahmen zur wirtschaftlichen und kommerziellen Wiederbelebung erfordern. Diese sollen auch zur Diversifizierung der Produktion, zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Nachhaltigkeit im Tourismus beitragen. Das Hilfsprogramm wird über den Fonds für nachhaltigen Tourismus finanziert, der sich aus der Erhebung der Touristensteuer auf den Balearen speist. Infos zu Förderkriterien folgen noch In Anspruch nehmen können die Beihilfen Kleinunternehmen sowie Einzelunternehmer, Selbstständige oder Gütergemeinschaften mit Geschäften und Dienstleistungsbetrieben im vom Umbauprojekt betroffenen Gebiet der Hafenpromenade von Palma. Weitere Details zu den Förderkriterien sollen in Kürze bekannt gegeben werden. Der Paseo Marítimo ist eine der bekanntesten Flaniermeilen von Palma de Mallorca. Die Promenade erstreckt sich über mehrere Kilometer entlang der Küste und bietet neben zahlreichen Geschäften, Restaurants und Bars einen herrlichen Blick auf den Yachthafen und die Bucht von Palma. Seit einiger Zeit wird der Paseo Marítimo aufwendig umgebaut und modernisiert, um die Aufenthaltsqualität für Einheimische und Touristen weiter zu verbessern. Allerdings haben die langwierigen Bauarbeiten zu erheblichen Verdienstausfällen bei den ansässigen Unternehmen geführt.