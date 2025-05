Mit fünf Kindern und Großmutter: Tumultartige Szenen bei Zwangsräumung einer Alleinerziehenden

Im Rahmen einer richterlich angeordneten Räumung ist es am Freitag auf Mallorca zu dramatischen Szenen gekommen. In der Carrer de Pico de Mulhacén im Stadtteil Son Gotleu von Palma sollte eine alleinerziehende Mutter mit fünf minderjährigen Kindern zwangsgeräumt werden. Zwei der Kinder sind laut Angaben der Mietergewerkschaft behindert, zudem lebte die 70-jährige Großmutter in der gemeinsamen Wohnung.

Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, hatten sich gegen sieben Uhr morgens bereits mehrere Aktivisten des Mieterschutzvereins Sindicat d'Habitatge vor dem Gebäude versammelt. Damit sollte die Zwangsräumung, die für zehn Uhr angesetzt war, verhindert werden. Im Verlauf des Räumungsprozesses sei es zu Handgreiflichkeiten zwischen den Protestierern und der Nationalpolizei gekommen. Letztere rückte schließlich mit sechs Patrouillen an, um der Lage Herr zu werden. Die Beamten sahen sich gezwungen, das Gebäude weiträumig abzusperren, um mögliche Konfrontationen mit aufgebrachten Anwohnern zu vermeiden. Die betroffene Mutter will nach eigenen Angaben über einen gültigen Mietvertrag verfügt haben. Der Eigentümer soll sich mit Verweis auf Eigenbedarf jedoch geweigert haben, diesen zu verlängern. Ein Sprecher des Mieterschutzvereins verwies darauf, dass der Vermieter drei weitere Wohnungen besitze. "Sie setzen mich mit zwei behinderten Kindern auf die Straße. Ich habe Krebs und eine 70-jährige Mutter", sagte die Frau mit dem Namen Sara gegenüber Medienvertretern. "Der Eigentümer hat drei weitere Wohnung und behauptet, dass er auf der Straße stehe." Sie betonte, stets pünktlich die Miete gezahlt zu haben. "Ich will zurück in diese Wohnung." Da der Frau samt Anhang nun Obdachlosigkeit droht, kündigte sie an, umgehend in ihre bisherige Wohnung zurückkehren zu wollen. Dabei ließ sie offen, in welcher Form dies geschehen solle.