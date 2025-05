Wegen eines Parkplatzes: Video mit Prügelei zwischen zwei Touristen in Sóller geht viral

Ein Streit um einen Parkplatz in der malerischen Gemeinde Sóller auf Mallorca ist am Freitag in eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ausgeartet. Ein von einem Anwohner aufgenommenes Video, das in den sozialen Medien kursiert, hält den Vorfall fest. Dieser ist symptomatisch für das hohe Menschen- und Fahrzeugaufkommen in dem Dorf während des Sommers.

In den Aufnahmen ist zu sehen, wie die beiden Männer sich hitzig streiten. Einer von ihnen zeigt durchweg eine besonders aggressive Haltung und versucht mehrfach, seinem Kontrahenten Faustschläge zu versetzen. Laut Augenzeugenberichten handelte es sich bei den Beteiligten um zwei Touristen, die ihre Autos auf demselben freien Parkplatz abstellen wollten. Im Video ist erkennbar, dass eines der Fahrzeuge auf den Parkplatz ausgerichtet ist, während das andere direkt daneben steht. Ähnliche Nachrichten Vorsicht, Falle! In diesem Urlaubsort auf Mallorca wird vor Taschendieben gewarnt Mehr ähnliche Nachrichten Die Diskussion um den begehrten Parkplatz wurde immer hitziger und drohte zu eskalieren. Letztendlich griffen unbeteiligte Personen ein und konnten so verhindern, dass es zu ernsthaften körperlichen Übergriffen kam. Bislang gibt es keine Informationen darüber, ob Anzeigen erstattet wurden oder die Polizei eingeschaltet wurde. Dann doch lieber mit dem Zug nach Sóller Streitigkeiten um Parkplätze sind im Straßenverkehr keine Seltenheit. Gerade in beliebten Touristenorten wie Sóller, wo Parkraum oft knapp ist, können die Gemüter schnell erhitzt sein. Experten raten in solchen Situationen zu Besonnenheit und Deeskalation. Körperliche Gewalt ist niemals eine Lösung und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Sóller ist ein malerisches Dorf im Nordwesten von Mallorca. Es liegt idyllisch in einem Tal, umgeben von Zitrusplantagen und Olivenhainen. Besonders bekannt ist Sóller für seine historische Eisenbahn, der "Rote Blitz", der seit 1913 von Palma aus ins Tramuntana-Gebirge rattert. Auch der beeindruckende Bahnhof im Jugendstil und der quirlige Wochenmarkt auf der Plaça Constitució ziehen viele Besucher an.