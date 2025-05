Sie beklauten Urlauber an der Playa de Palma: Drei Jugendliche auf frischer Tat ertappt – Festnahme!

Beamte der Nationalpolizei von Palma de Mallorca haben vier junge Männer, drei algerischer Herkunft im Alter von 18, 19 und 21 Jahren sowie einen Minderjährigen, verhaftet, nachdem sie diese "in flagranti" beim Diebstahl von Touristen an der Playa de Palma erwischt hatten. Bei den entwendeten Gegenständen handelte es sich um Bargeld und ein Mobiltelefon. Das berichtet das Nachrichtenportal "Crónica Balear".

Die Vorfälle ereigneten sich am zurückliegenden Montag an der Playa de Palma, als Beamte in Zivil die vier Jungen in wachsamer Haltung entdeckten, als sie sich in der Nähe der Besitztümer einiger Leute aufhielten, die sich am Strand befanden. Die Polizeibeamten erkannten die fraglichen Jugendlichen schnell wieder, da sie bereits bei früheren Einsätzen mit ihnen zu tun gehabt hatten. Es handelt sich um Jungen, die in der Gegend dafür bekannt sind, Touristen am Strand zu bestehlen.

Die Polizeibeamten folgten der Spur der Jugendlichen und gingen ihnen auf der Strandpromenade nach. Während drei der Beschuldigten auf dem Bürgersteig gingen, lief der vierte am Sand entlang und beobachtete die Habseligkeiten der Anwesenden. An einem bestimmten Punkt setzten sich die Spaziergänger auf eine Bank, um bei Annäherung einer Polizeieinheit Alarm schlagen zu können. So ging derjenige, der sich im Sand befand, auf die Promenade hinaus, nahm ein Bündel in die Hand, entnahm daraus einen Gegenstand und warf ihn auf den Boden. In diesem Moment wurde der junge Mann von einem der Beamten abgefangen. Dieser gab sich als Polizist zu erkennen und der Junge reagierte aggressiv, versuchte zu fliehen und hob seine Faust, um den Beamten zu schlagen, was ihm jedoch nicht gelang.

Hinweis des Täters führte die Polizei zum "corpus delicti"

Die Polizei fand ein Mobiltelefon und Bargeld in seiner Hosentasche, in die der Beamte gesehen hatte, dass der Jugendliche die gestohlenen Gegenstände gesteckt hatte. Daraufhin erklärte der junge Mann, er habe die Dinge von einer Strandliege entwendet, die einigen Touristen beim Baden gehörte. Die Beamten gingen in die andere Richtung und fanden die zuvor von dem jungen Mann gestohlene Brieftasche mit den Dokumenten des Opfers im Sand liegen.

Die anderen drei Jugendlichen wurden von einem anderen Beamten abgefangen. Die Polizeibeamten konnten das Opfer nach mehreren Runden ausfindig machen, das die Gegenstände als sein Eigentum erkannte und das vom Festgenommenen beschlagnahmte Telefon entsperrte. Zwei der festgenommenen Erwachsenen sind bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.