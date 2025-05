Werbung für Volkswagen: Wie ein mallorquinischer Hund es bis ins deutsche Fernsehen und in einen Kinofilm schaffte

Das Kino ist der Ort schlechthin, an dem große Stars geboren werden und schließlich in der ganzen Welt bekannt werden. Sei es durch den Erfolg der Serie oder des Films, in dem sie auftreten, oder durch ihre Anwesenheit bei Veranstaltungen und Vorführungen in großen Metropolen wie Madrid oder New York: Die Filmindustrie hat nicht aufgehört, Persönlichkeiten und Gesichter zu projizieren, die sich bereits in das Gedächtnis vieler Menschen eingeprägt haben. Dieses Privileg und diese Ehre ist jedoch nicht nur den Menschen vorbehalten. Es gibt viele Hunde, die aufgrund ihrer brillanten und denkwürdigen Interpretationen in die Geschichte eingegangen sind, wie zum Beispiel Totó, der pelzige Vierbeiner, der Dorothy in die fantastische Welt von Oz begleitete, oder der berühmte Hund Beethoven, der den Filmen, in denen er selbst mitspielte, seinen Namen gab. Was die wenigsten wissen, ist, dass es auf Mallorca auch einen hündischen Superstar gibt, der seit fast zehn Jahren in der Welt des Films und der Werbung aktiv ist. Sein Name ist Dash und er ist der erste Hund, der unter der Leitung von Pedro Almodóvar gearbeitet hat, einem der berühmtesten zeigenössischen spanischen Regisseure.

Alles begann vor 13 Jahren, als Mila Moreno sich auf die Suche nach ihrem ersten Hund machte. Ihre Suche führte sie nach Asturien, wo ein Border-Collie-Paar einen Wurf hatte, darunter Dash. "Als er zweieinhalb Monate alt war, gaben sie uns die Erlaubnis, ihn zu besuchen und nach Mallorca zu bringen. Man könnte sagen, dass ich zwei Jahre lang nach Dash gesucht habe, er war mein erster Hund". Schon in jungen Jahren bemerkten sie und ihr Partner Ismael Fernández die großen Talente von Dash, sowohl körperlich als auch geistig: Er war ein sehr schneller Hund, er liebte es zu arbeiten und vor allem war es seine Leidenschaft, Tricks zu lernen und auszuführen. "Border Collies sind sehr intelligente Rassen. Mila hat es immer geliebt, ihm etwas beizubringen, und er lernt sehr schnell, und er liebt es, neue Dinge zu lernen", sagte Fernández.

Aufgrund seiner beispiellosen Lernfähigkeit in Verbindung mit einer mehr als bemerkenswerten Agilität dachten sie, dass Dash ein Versprechen für den Hundesport Agility werden könnte. Fernández hat Spanien dreimal bei den Weltmeisterschaften dieser Disziplin vertreten und ist sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene zu einer Referenz im Agility geworden. Mit der Absicht, ihn auf einen Wettkampfhund vorzubereiten, begann Fernández mit der Ausbildung von Dash. Im Gegensatz zu seinem Hund Rue, mit dem er begann, professionell an Wettkämpfen teilzunehmen, stellte er jedoch fest, dass Dash ein wesentliches Element in jedem Sport fehlte: Motivation. "Die Wahrheit ist, dass er sich nie für Agility interessiert hat, er hat schon früh aufgehört, an Wettkämpfen teilzunehmen. Er hat zwar alle Führungen mitgemacht, weil er die Fähigkeit hat, Anweisungen zu befolgen, aber man konnte sehen, dass es ihm im Vergleich zu Rue nicht so viel Spaß gemacht hat. Beim Erlernen von Tricks, wie zum Beispiel dem Rollen, haben wir jedoch gesehen, dass ihm diese fehlende Motivation nicht zu schaffen macht.

Streifzug durch die Schauspielerei

Als Moreno und Fernández feststellten, dass Dash wenig Spaß an Agility hatte, beschlossen sie, ihn schon im Alter von fünf Jahren von den Wettkämpfen zurückzuziehen. Aber wie heißt es so schön: Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich ein Fenster, und noch im selben Jahr, genauer gesagt 2017, ergab sich eine Gelegenheit, die ihr Leben verändern sollte und mit der sie das verborgene Potenzial des Hundes entdeckten: die Teilnahme an einem Werbespot als Schauspielhund. "Die Wahrheit ist, dass ich mich schon immer zu diesem Thema hingezogen gefühlt habe. Ein Freund von uns fragte uns, ob wir es ausprobieren wollten, und wir waren sehr aufgeregt", erzählt Moreno.

Der Werbespot war ein Werbespot für eine Anti-Mücken-Creme, in dem Dash an der Leine seines Besitzers durch den Wald gezogen werden musste, wo er am Ende Striemen auf der ganzen Brust hatte. Wie Moreno erklärt, war es ein "schwieriger Videodreh", da der Hund komplizierte Tricks lernen musste: "Für einen ersten Werbespot war es eine schwierige Erfahrung. Er musste lernen, wie man sich ein Paar Schuhe anzieht. Ich musste mit Dash arbeiten, um ihn dazu zu bringen, seine Schuhe anzuziehen und dann aufzustehen". Es ist erwähnenswert, dass es sich bei diesem Spot, wie bei vielen seiner späteren Arbeiten, um eine ausländische Produktion handelte, die nur in Deutschland ausgestrahlt werden sollte, denn, wie Moreno betont, "sie kommen oft nach Mallorca, um zu drehen, und suchen nach lokalen Schauspielern".

Kollage aus Aufnahmen mit "Dash" in einem deutschen TV-Spot für Anti-Mücken-Creme.

Von damals bis heute steht Dash im Rampenlicht. Auf dem deutschen Markt war der Hund in einem Werbespot für Volkswagen zu sehen, der in Berlin gedreht wurde. Außerhalb Europas drehte er auch einen Werbespot für die amerikanische Produktlinie Ultra Infusions, der in der Bucht von Alcúdia gedreht wurde. Der Großteil seiner Arbeit war jedoch für spanische Produkte bestimmt. Zu seinen herausragendsten Arbeiten gehört die Hauptrolle in der Werbekampagne von Movistar Prosegur, wo er in vier Spots auftrat, die lange Zeit im spanischen Fernsehen liefen. In der Filmindustrie spielte er in der prestigeträchtigen Serie "White Lines" mit.

Der Sprung auf die große Leinwand

Dank seines natürlichen Talents und seiner großen Lernfähigkeit erhielt Dash nach und nach immer mehr wichtige Rollen, obwohl sowohl Moreno als auch Fernández dies eher als Nebenjob ansahen und beschlossen, sich auf einen Dreh alle paar Monate zu beschränken, um den Hund nicht zu überlasten. Im Jahr 2020 klopfte jedoch eine Gelegenheit an ihre Tür, die sie nicht ablehnen konnten: eine Nebenrolle neben Tilda Swinton in einem mittellangen Film von Pedro Almodóvar, "The Human Voice". "Wir bekamen den Casting-Aufruf und sagten zu. Es war eine schwierige Herausforderung, da es sich um einen dreißigminütigen Film handelte, der eine gewisse schauspielerische Flexibilität erforderte und Improvisationen zuließ. Das bedeutete auch, dass einer von uns nach Madrid umziehen musste, während die Dreharbeiten weitergingen. Auf jeden Fall wussten wir, dass wir uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen durften, und wir haben es gewagt, und bis heute haben wir es nicht bereut, diesen ganz besonderen Dreh erlebt zu haben", sagt Fernández.

Ihm zufolge war die Arbeit mit Almodóvar eine völlig andere Erfahrung als seine bisherige Arbeit, vor allem weil es das erste Mal war, dass Almodóvar mit einem Hund arbeitete: "Er sagte uns, dass es für ihn neu war, mit Hundedarstellern zu arbeiten und er nicht wusste, was ihn erwartete. Wie auch immer, während der Dreharbeiten wurden sie enge Freunde und er verliebte sich in Dash, er machte sogar ein Foto mit ihm". Außerdem wurde Dash während der Dreharbeiten wie ein Star behandelt: Er hatte seine eigene Garderobe, seine regelmäßigen Pausen und alle, die an dem Film arbeiteten, sprachen mit ihm, als wäre er ein menschlicher Schauspieler. "Die Mitarbeiter waren in ihn verliebt: Sie streichelten ihn, sprachen mit ihm und ließen ihn nie allein. Dash verhielt sich auch wie ein Profi, er wusste, wann es Zeit war, sich zu entspannen, und wenn er arbeiten musste, änderte er sein Verhalten wie ein menschliches Wesen."

Insgesamt verbrachten Dash und Fernández, der als sein Ausbilder nach Madrid reiste, rund einen Monat mit Dreharbeiten in der Hauptstadt, wobei Improvisationen und die lange Drehzeit die größte Herausforderung bei der Umsetzung ihrer Rolle darstellten: "Wenn man einen Werbespot dreht, ist man normalerweise nur ein oder zwei Tage dort. Außerdem gab es während der Dreharbeiten eine Menge ungeplanter Szenen, die schließlich eingebaut wurden, und Dash musste viel anpassen. Es gab sogar Änderungen am Ende selbst". Eine große Unterstützung während der Dreharbeiten sei auf jeden Fall die Schauspielerin und Hauptdarstellerin Tilda Swinton gewesen, die sich wunderbar mit dem Hund verstand und ihn auf der Leinwand auf natürliche Weise ergänzte: "Vor den Dreharbeiten versuchen wir, Dash mit den Schauspielern bekannt zu machen, mit denen er zusammenarbeiten wird, und Tilda war super nett zu ihm, sie gab ihm ständig Küsse und Zuneigung. Die beiden haben die Gesellschaft des anderen wirklich genossen, und das zeigte sich im Endprodukt.

Fernández hebt die "unglaubliche" Erfahrung hervor, die er bei einem professionellen Dreh mit Almodóvar gemacht hat, bei dem er alle Tricks und Kniffe hinter der Leinwand kennengelernt hat und eine Erinnerung "fürs Leben" mitgenommen hat. Tatsächlich ist dies nicht ihr einziger Ausflug ins Filmgeschäft, denn sie haben verraten, dass sie vor einigen Monaten an einem spanischen Film mitgearbeitet haben, dessen Namen sie noch nicht verraten können, von dem sie aber hoffen, dass er bald mit großen Namen aus der spanischen Filmindustrie angekündigt wird. Was die Zukunft von Dash anbelangt, so wollen Moreno und Fernández die Dreharbeiten fortsetzen, aber angesichts des fortgeschrittenen Alters des Hundes auf eine ruhigere Art und Weise: "Obwohl er noch sehr vital ist, ist Dash bereits 13 Jahre alt. Wir machen nur noch Projekte, die uns Spaß machen, und solange er gesund ist und wir sehen, dass er Lust und Enthusiasmus hat, werden wir weitermachen, denn es ist etwas, das ihm wirklich Spaß macht".