Deutscher Pannen-Porsche sorgt für Verkehrschaos auf Mallorca

Hupkonzerte, Staus und kein Vorankommen: In Port d’Andratx hat es in dieser Woche ein Verkehrschaos gegeben, an dem ein liegengebliebener Porsche mit deutschem Kennzeichen Schuld gewesen ist. Weil erst ein Spezial-Abschleppdienst zu dem luxuriösen Sportwagen anrücken musste, ging teilweise gar nichts mehr in dem Hafenörtchen auf Mallorca.

Laut Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora ereignete sich der Vorfall am vergangenen Donnerstag um die Mittagszeit. Der Porsche mit deutschem Kennzeichen hatte mitten auf einer der Haupteinfallstraßen von Port d'Andratx eine Panne und blieb kurz vor einem Kreisel liegen. Dabei blockierte der Luxuswagen die Straße dermaßen, dass der Verkehr zum Erliegen kam. Auch die Guardia Civil musste zum Unfallort in Port d'Andratx ausrücken. Der Porsche mit deutschem Kennzeichen hatte offenbar einen technischen Defekt und konnte nicht mehr gestartet werden. Auch der Versuch des deutschen Autofahrers, den Wagen per Überbrücken zum Laufen zu bringen, scheiterte. Schließlich musste sogar die Guardia Civil zum Unfallort ausrücken, weil der Verkehr sich in ein einziges Hupkonzert verwandelt hatte. Schließlich konnte der Luxuswagen von einem speziellen Abschleppdienst entfernt werden und das Verkehrschaos löste sich nach etwas mehr als einer halben Stunde auf. Die mallorquinischen Behörden nutzen den Vorfall, um Autofahrer auf Mallorca an das richtige Vorgehen im Falle einer Panne zu erinnern. Vor allem Hauptdurchfahrtsstraßen und wichtige Knotenpunkte sollten möglichst freigehalten werden.