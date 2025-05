Badewetter vom Feinsten: Jetzt kommt endlich der Sommer nach Mallorca

Das Wetter auf Mallorca wird in diesen Tagen zum ersten Mal so richtig sommerlich. Ab Sonntag, 25. Mai, steht der Insel eine stabile Schönwetter-Episode bevor, die sich laut der aktuellen Vorhersage mindestens bis Ende der kommenden Woche halten wird. Laut Aemet, dem staatlichen Wetterdienst, werden bis zu 32 Grad erwartet, dazu gibt es nahezu überall ungetrübten Sonnenschein ohne Regen.

Während die Tageshöchstwerte am Sonntag noch bei rund 25 Grad liegen, wird es auf Mallorca mit Beginn der neuen Woche spürbar wärmer. Ab Montag sind folgende Toptemperaturen angekündigt: 28 Grad in Llucmajor und Sóller, 27 Grad in Campos sowie 26 Grad in Palma de Mallorca. Nur im Norden bleibt es bei rund 25 Grad, beispielsweise in Alcúdia. Dazu sind am Dienstag einige harmlose Wolken angekündigt. Es wird aber aller Voraussicht nach die gesamte Woche über trocken bleiben.

Bis 32 Grad am nächsten Wochenende

Pünktlich zum kommenden Wochenende soll es auf Mallorca noch ein wenig wärmer werden. Spätestens am Freitag, 30. Mai, sind Temperaturen bis 31 Grad angekündigt. Diese sollen unter anderem in Campos, Palma de Mallorca und Llcumajor erreicht werden, so der staatliche Wetterdienst Aemet. Im Süden der Insel sind für nächsten Samstag sogar 32 Grad vorhergesagt. Die Wetterexperten sprechen von einer "positiven Temperaturanomalie", die Werte werden im Schnitt ein bis drei Grad über dem normalen Mittel liegen.

Mit dieser angekündigten Schönwetter-Episode beginnt auf Mallorca in diesem Jahr der Sommer. Vor allem für Residenten gehört der Mai zu den beliebtesten Monaten, da die Tage zwar schön und warm, aber die Nächte noch angenehm kühl sind. Oft verhält sich das Wetter im Oktober auf der Insel ähnlich.

So warm ist das Mittelmeer aktuell

Wer die ersten sommerlichen Tage auf Mallorca für Strandausflüge nutzen will, darf sich auch schon auf wärmere Wassertemperaturen im Balearen-Meer freuen. Mittlerweile sind 21,3 Grad vor Andratx im Südwesten und 21,8 Grad im Norden vor Pollença gemessen worden (Stand 25. Mai/11 Uhr). Zeitgleich mit dem Sommerbeginn gehen auf der Insel in diesen Tagen auch die zahlreichen Nachtmärkte los, die Sie in unserem Online-Eventkalender nachlesen können.