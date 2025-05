Gleich zwei Unfälle mit Radfahrern: Zwei Mallorca-Urlauber teils lebensgefährlich verletzt

An diesem Wochenende haben sich auf Mallorca fast zeitgleich zwei schwere Verkehrsunfälle ereignet, bei denen zwei ausländische Radfahrerinnen teils lebensgefährlich verletzt worden sind. Am Samstagvormittag ist zuerst eine 50-jährige italienische Radfahrerin auf der Landstraße zwischen Santa Margalida und Can Picafort von einem Auto erfasst worden. Die Frau befindet sich noch immer in kritischem Zustand und ist in das Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca verlegt worden.