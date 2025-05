Ausgeraubt, zusammengeschlagen, blutend liegengelassen: Brutaler Überfall auf Taxifahrer in Palma

Auf Mallorca hat sich am Samstagmorgen ein brutaler Überfall auf einen Taxifahrer ereignet. Dabei soll der Mann in Palma de Mallorca nicht nur ausgeraubt und zusammengeschlagen worden sein – die Täter ließen den Taxifahrer danach blutend auf der Straße liegen. Das Opfer trug davon mehrere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora kam es am Samstag um 5 Uhr morgens zu dem Vorfall. Zwei junge Fahrgäste sollen den Taxifahrer um mehr als 300 Euro sowie sein Handy beraubt haben. Danach schlugen sie den Mann zusammen. "Sie traten ihm mehrfach gegen den Kopf und die Rippen und ließen ihn auf der Straße liegen", heißt es in dem Bericht. Der brutale Überfall ereignete sich im Industriegebiet Son Castelló der Inselhauptstadt. Nach den mutmaßlichen Angreifern wird noch gefahndet. Nach Informationen der Online-Nachrichtenseite Crónica Balear soll ein dritter Täter in das Geschehen involviert gewesen sein. Zu dritt sollen sie den Taxifahrer ihn in den Kofferraum geladen haben, wo der Mann das Bewusstsein verlor. Die Ermittlungen in dem Fall dauern noch an.