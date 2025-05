Erst Rettung, dann Festnahme: Betrunkener Mallorca-Tourist nachts aus dem Meer geholt

Auf Mallorca haben Polizeibeamte einen betrunkenen Mallorca-Urlauber erst nachts aus dem Meer gerettet und dann festgenommen. Wie erst jetzt in einer Pressemitteilung bekannt geworden ist, trug sich der Vorfall am Montag, 19. Mai, am Strand der Partyhochburg Magaluf im Südwesten der Insel zu. Der Tourist hatte wohl nicht nur Alkohol, sondern auch Drogen konsumiert und konnte sich nicht mehr alleine ans Ufer retten. Nach seiner Bergung wurde er den Beamten gegenüber aggressiv.

Mehrere Streifen der Guardia Civil und der Lokalpolizei von Calvià waren in der Nacht alarmiert worden, weil sich der betrunkene Urlauber am Strand von Magaluf in die Fluten gestürzt hatte. Er war zur Insel Sa Porrassa geschwommen und wollte von dort aus wieder zum Ufer zurückkehren. Doch dazu war der Mann aufgrund seines Zustandes nicht mehr in der Lage. Ein Beamter der Guardia Civil sprang ins Wasser und musste 500 Meter schwimmen, um den Betrunkenen zu erreichen. Panisch und unterkühlt Weitere Polizisten der Lokalpolizei von Calvià kamen dem Guardia-Civil-Beamten zur Hilfe und leuchteten ihm mit der Taschenlampe dem Weg. Der betrunkene Urlauber war im Wasser in Panik geraten und zudem stark unterkühlt. Dem Beamten gelang es, ihm einen Rettungsring umzulegen und ihn ans Ufer zu ziehen. Doch dann eskalierte die Situation. Der Mallorca-Urlauber wies laut der Pressemitteilung ein "sprunghaftes Verhalten" auf. Er war abwechselnd euphorisch, weinte und hatte einen leeren Blick. Zudem roch der Tourist stark nach Alkohol und die Vermutung lag nahe, dass er außerdem Drogen genommen hatte. Weil er dann auch noch die Beamten anschrie und aggressiv wurde, wurde er von der Lokalpolizei von Calvià überwältigt und festgenommen.