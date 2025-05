Selbstversuch am Ballermann-Strand: So überlebte ein deutscher Influencer 30 Tage mit nur wenig Geld

Am Strand pennen, rund um die Uhr Party machen und sorglos an der Kultmeile Ballermann abhängen … diesen Traum hat sich Freddy, ein 18-jähriger Münchner Influencer, mit einem verrückten Projekt diesen Frühling erfüllt. Normalerweise ist der Inselfreund ein echter Workaholic und schuftet selbstständig in der bayerischen Metropole.

Vom 23. April bis 22. Mai dieses Jahres hat er sich in seinem Mallorca-Urlaub aber herrlich von seinem sonst so durchgeplanten Alltag verabschiedet. Und das nicht zum ersten Mal, wie er MM am Telefon verriet: "Schon zweimal habe ich solche spontanen Abenteuer mit kleinem Budget in Partymeilen hingelegt. Erst gab’s Lloret de Mar auf Sparflamme, dann das Oktoberfest – und beide Male war ich mittendrin statt nur dabei!" 99 Prozent seiner Begegungen am Ballermann verliefen positiv Für 30 Tage auf Mallorca hatte er genau 300 Euro zur Verfügung – bei den ständig steigenden Preisen hier fast ein Ding der Unmöglichkeit, könnte man denken ... Und doch schaffte es der junge Mann trotz seines knappen Budgets. "Nach zwei Wochen war mein Geld fast alle, aber ich wollte nicht aufgeben und durchziehen. Ich möchte damit beweisen, dass Urlaub auch mit wenig Geld möglich ist." Ähnliche Nachrichten Nach dem großen Ballermann-Opening: Dieses Fazit ziehen deutsche Urlauber auf Mallorca Fast täglich besuchte Freddy den Lidl, aß vor allem Baguette mit Käse. Nur ein einziges Mal gönnte er sich ein Hotel. "Meine Community unterstützte mich stark, manche luden mich sogar zum Essen ein. Einige Follower auf Instagram oder Tiktok erlaubten mir, bei ihnen im Hotel zu duschen – denn Sauberkeit war mir extrem wichtig." Ein einziges Mal gab’s ein unschönes Erlebnis. "Ein angeheiterter Deutscher auf Urlaub meinte plötzlich, mich in Lloret de Mar erkannt zu haben – und wollte direkt Kräfte messen. Keine Ahnung, was ihn geritten hat, aber vermutlich war’s die Eifersucht auf meine riesige Online-Fangemeinde", schmunzelte Freddy. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ₣ⱤɆĐĐɎ🎩 (@captain._.shark) Sonst liefen 99 Prozent der Begegnungen super: Mal verdiente er sich ein paar Euro beim Armdrücken gegen Touristen, mal kassierte er Spenden für einen Rückwärtssalto am Strand. Und natürlich durften ausgiebige Partynächte im Megapark und Bierkönig nicht fehlen – schließlich ist Urlaub zum Feiern da!