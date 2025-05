Maden, Ratten und verweste Hühner: Horror-Farm auf Mallorca sorgt für Entsetzen

Eine Makrofarm auf Mallorca in der Gemeinde Llucmajor steht im Rampenlicht von Tier- und Umweltschutzorganisationen, die die Misshandlung von Tieren und die bedenkliche Situation, in der die Hühner leben, anprangern. Dies stelle auch eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit dar, so ARDE und Satya Animal. Das Innere dieser Makrofarm ist äußerst unhygienisch und schmutzig, wie aus den Bildern der Organisationen hervorgeht, die zwischen dem 21. und 29. April aufgenommen wurden. Diese Tatsachen würden einen Verstoß gegen Artikel 6 des königlichen Erlasses über die Grundregeln für die Verwaltung von Geflügelfarmen darstellen, der die hygienisch-sanitären Bedingungen und die Biosicherheit in den Farmen regelt.

Die Verbände haben bei der Umweltstaatsanwaltschaft der Balearen Anzeige wegen Betrugs, Verstoßes gegen die öffentliche Gesundheit und Aussetzung von Tieren aufgrund fehlender tierärztlicher Überwachung erstattet. Sie haben dokumentiert, dass die Freilandhühner zwischen dem 24. und 29. April keinen Zugang zum Außenbereich der Anlagen hatten. Außerdem bedauern sie, dass der Betrieb trotz alledem über das Tierschutzzertifikat von Welfair verfügt.

Die Bilder zeigen, dass die Tiere unter entsetzlichen Bedingungen gehalten werden. Die lebenden Hühner leben zusammen mit Dutzenden von Leichen in verschiedenen Verwesungszuständen, darunter Skelette und andere Tiere wie Ratten (lebend oder vergiftet) und Igel. Die Organisationen warnen, dass die Anwesenheit anderer Tierarten auf dem Hof "das Risiko der Übertragung von Krankheiten auf den Menschen" mit sich bringen kann, wie zum Beispiel Salmonellen (Lebensmittelvergiftung) oder Leptospirose (Blutinfektion).

Wie es in der Farm zugeht

In diesem Sinne erklärt der anonyme Informant, der die Situation in der Farm dokumentiert hat, dass "sobald ich einen Schritt machte, Ratten in den Strukturen auf und ab liefen. Ich sah einen Kadaver und erkannte die Ratte am Schwanz", fügt er hinzu. Seiner Aussage zufolge gab es abgelaufene Feuerlöscher und Behälter mit Kadavern "in einem Zustand der Verwesung voller Maden".

"Die Verbraucher zahlen mehr für diese Art von Eiern, weil sie davon ausgehen, dass die Hühner Zugang zum Freien haben, aber diese Erwartung wird nicht erfüllt", klagt Julia Elizalde an, Sprecherin der ARDE (Abkürzung für Animal Respect & Defence of the Environment), und ist der Ansicht, dass der Betrieb „seinerseits in einen Betrugsdelikt verwickelt sein könnte".

ARDE und Satya Animal weisen darauf hin, dass der Betrieb in Llucmajor im Rahmen des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums auf den Balearen (2014-2020) europäische Fördermittel in Höhe von 381.777 Euro für den Bau und den Kauf von Ausrüstungen für die Einrichtung eines Sortierzentrums für Eier erhalten hat.

Der Makrobetrieb, der von der Gruppe Avícola Ballester betrieben wird, verfügt laut dem der Regierung vorgelegten Projekt über sechs Gebäude mit einer genehmigten Höchstkapazität von 135.696 Hennen und einer 4.835 Quadratmetern großen Fläche. Das Unternehmen stellt sich auf seiner Website als "eines der wettbewerbsfähigsten des Sektors" vor und verfügt über Betriebe in den Gemeinden Manacor, Porreres und Llucmajor. Ziel ist es, so das Geflügelunternehmen, "auf die Bedürfnisse des Marktes zu reagieren und die große Nachfrage" in der balearischen Hotellerie und in den großen Supermärkten zu befriedigen, obwohl man auch mit "kleinen, traditionellen Betrieben" zusammenarbeitet.

Betrieb bereits verurteilt

Kürzlich wurden die Besitzer der Legehennenfarm von der Regierung zu einer Geldstrafe von 150.000 Euro verurteilt, weil sie nicht über die integrierte Umweltgenehmigung verfügten. Dies verstößt gegen die Bestimmungen des Königlichen Gesetzesdekrets 1/2016, in dem die Anforderungen festgelegt sind, die in diesen Fällen zur Regulierung der Umweltverschmutzung zu berücksichtigen sind. Das Bußgeld wurde von der Umweltkommission der Balearen verhängt, die dem Ministerium für Wohnungswesen, Raumordnung und Mobilität untersteht. Die Folgen der Nichteinhaltung der Vorschriften sind jedoch noch nicht vollständig geklärt. "Es handelt sich um eine illegale Tätigkeit, die sanktioniert wurde und derzeit untersucht wird", heißt es bei der ARDE, die beklagt, dass das Unternehmen seine Tätigkeit nie eingestellt hat.

Das Geflügelunternehmen plante den Bau einer weiteren Makrofarm in der Gemeinde Sineu, was von den Nachbarn heftig abgelehnt und von der Regierung nicht genehmigt wurde. Avícola Ballester plante den Bau einer Farm mit 750.000 Legehennen, verteilt auf zehn Ställe, die etwa 156 Millionen Eier pro Jahr produzieren sollten. Nach Ansicht von Greenpeace wäre dies der umweltschädlichste Betrieb in ganz Spanien" gewesen, wenn er gebaut worden wäre. Das Projekt scheiterte, nachdem die Balearenregierung von Marga Prohens die Umweltgenehmigung verweigert hatte, die Voraussetzung für die Durchführung des Projekts war.

Auf Mallorca verkaufen unter anderem die Supermärkte Mercadona, Eroski und Alcampo Eier dieses Betriebes. Für bestimmte Lebensmittel wie Fleisch, Milch und Eier ist ein von der AESAN (Spanische Agentur für Lebensmittelsicherheit und Ernährung) ausgestellter Gesundheitscode erforderlich. Nach dem vorliegenden Register fallen Eier aus dem Betrieb Llucmajora unter den Code 14.003332/IB, den Konsumenten mit den von ihnen gekauften Exemplaren vergleichen können.