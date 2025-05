Würgegriff von hinten und minutenlanger Kampf: Junger Deutscher in Ferienort auf Mallorca brutal angegriffen

Ein etwa 40-jähriger Brite ist von Beamten der Guardia Civil verhaftet worden, nachdem er einen jungen deutschen Staatsangehörigen, der in dem Touristenort Cala Millor im Osten von Mallorca sein Motorrad abholen wollte, gewaltsam und unerwartet angegriffen hatte.

Der Vorfall ereignete sich einer Pressemitteilung zufolge am Morgen des 20. Mai, als das Opfer gerade mit seinem Motorrad abfahren wollte. Plötzlich näherte sich ihm eine Person von hinten und trat ihm, ohne ein Wort zu sagen, gegen den Knöchel, sodass er sich das Gelenk brach.

Minutenlanger Kampf

Als das Opfer am Boden lag, packte der Angreifer es am Hals und wandte die als „mataleón“ bekannte Technik an, bei der die Person gewürgt wird, bis sie das Bewusstsein verliert. Der junge Deutsche wehrte sich, und es kam zu einem minutenlangen Kampf. Schließlich gelang es ihm, sich von dem Angreifer zu befreien, und er flüchtete.

Nach der Alarmierung der Rettungsdienste reagierten die Lokalpolizei von Sant Llorenç und die Guardia Civil schnell auf den Anruf und begannen mit der Suche nach dem Flüchtenden. Wenige Minuten später hatten sie Erfolg, und das Opfer erkannte ihn als ihren Angreifer, woraufhin die Beamten ihn wegen Körperverletzung festnahmen.