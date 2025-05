Bewegung in Deutschen-Gegend auf Mallorca: Total verrottetes Kasino soll Hotel weichen

Edel sieht es an dem Ex-Kasino nicht aus | Foto: Ultima Hora

In die Angelegenheit des seit über 15 Jahren verrottenden ehemaligen Kasinos von Calvià im Südwesten von Mallorca kommt gehörig Bewegung. Die Gemeinde will den Eigentümern nach Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora erlauben, auf dem in Sol de Mallorca gelegenen Gelände ein großes Hotel mit über 200 Zimmern zu bauen.