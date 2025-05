Vier Tage nach schwerem Unfall: Radtouristin auf Mallorca erliegt ihren Verletzungen

Die Notaufnahme des Großklinikums Son Espases in Palma de Mallorca | Foto: EFE

Eine 49-jährige italienische Radfahrerin ist am Mittwoch in einem Krankenhaus auf Mallorca ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Frau war vier Tage zuvor von einem Lieferwagen erfasst worden und befand sich seitdem in kritischem Zustand auf der Intensivstation.