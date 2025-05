S-Bahnen bis Llucmajor und Port d'Alcúdia: Das ist das Zugnetz der Zukunft auf Mallorca

Ein neues Zeitalter für den Nahverkehr auf Mallorca beginnt: Zwei neue Bahnlinien sollen bis 2032 die Insel nachhaltig verändern – und das Auto endlich überflüssig machen. Am Mittwoch hat die Balearen-Regierung die Pläne für die zukünftige Bahnlinie nach Alcúdia vorgestellt – und das Projekt hat es in sich: Die neue Strecke soll bis zum Fährhafen der Gemeinde führen und wird als Alternative zum Auto konzipiert. Ziel ist es, den zunehmenden Verkehr auf den Straßen im Norden zu entlasten.

Neue Verbindung von Sa Pobla bis zum Hafen

Die geplante Linie ist die Verlängerung der aus Palma kommenden S-Bahn nach Sa Pobla, wird 17,1 Kilometer lang sein und es wird mit einer jährlichen Fahrgastzahl von über zwei Millionen gerechnet. Insgesamt sind sechs Haltepunkte vorgesehen. Die derzeitige Endstation in Sa Pobla wird dabei verlegt – näher ans Zentrum, strategisch günstig zwischen dem Industriegebiet und einem großen Supermarkt gelegen. Dort entsteht auch ein moderner Park+Ride-Bereich, der das Umsteigen auf Bus oder Bahn erleichtert. Die übrigen Haltestellen liegen direkt im Stadtgebiet von Alcúdia: Avenida Tucá, Sportzentrum, Strand, Alcúdia-Altstadt und Fährhafen.

Ein technisches Highlight: Etwa fünf Kilometer der Strecke verlaufen unterirdisch – durch einen Tunnel unter den Bergen Son Fe und Sant Martí. So wird nicht nur der Naturpark S’Albufera geschont, sondern auch die Belastung für Anwohner minimiert. Der Rest der Strecke führt oberirdisch weiter – aufgeteilt in einen klassischen Bahnabschnitt von 7,6 Kilometern sowie einen straßenbahnähnlichen Abschnitt von 4,5 Kilometern ab der Ortseinfahrt. Dort wird der Zug mit maximal 30 km/h unterwegs sein – ideal für eine sichere Koexistenz mit Fußgängern, Radfahrern und Autos. Die Fahrtzeit von Sa Pobla bis zur ersten Haltestelle in Alcúdia, an der Avinguda Tucà, soll nur 13 Minuten betragen. Bis zum Endpunkt im Hafen sind 24 Minuten geplant.

Zweite Großbaustelle: S-Bahn bis Llucmajor

Nicht weniger ambitioniert ist das zweite Bahnprojekt, das bereits in Planung ist: die S-Bahn-Verbindung von Palma nach Llucmajor. Auch hier gibt es Neuigkeiten. Die Streckenführung wurde im März überarbeitet – zentraler Bestandteil ist ein zehn Kilometer langer Tunnel, der das Konservatorium von Palma mit der Haltestelle Son Costa verbindet und weiter nach Son Güells führt.

Die Linie soll künftig mehr als zehn Haltestellen bedienen, darunter wichtige Punkte wie das Viertel Pere Garau, das Großklinikum Son Llàtzer, das Industriegebiet Son Oms, den Flughafen, sowie den beliebten Küstenort El Arenal. Neu hinzu kommt eine Haltestelle in Bellavista – Ses Cadenes, die ursprünglich nicht vorgesehen war. Die Zahlen sind beeindruckend: Die Fahrtzeit zum Flughafen soll künftig nur zwölf Minuten betragen, Llucmajor wird in 31 Minuten erreicht.

Drei Bahnlinien, zwei Metro-Verbindungen

Drei S-Bahn-ähnliche Zuglinien gibt es bereits auf der Insel. Die Linie T1 von Palma nach Inca, die T2 nach Sa Pobla sowie die T3 nach Manacor. Alle beginnen an Palmas unterirdischem Indtermodal-Bahnhof Plaça d'Espanya. Dort fahren auch die Beiden U-Bahn-Linien M1 (zur Uni) und M2 (nach Marratxí, nur saisonal operierend) sowie der historische Holzzug (Roter Blitz) nach Sóller ab. Einen langen Artikel zum Thema Zugfahren auf Mallorca gibt's hier.