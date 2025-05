Fünf Hektar verbrannt: Feuer in der Nähe des Flughafens von Mallorca löst Großeinsatz aus

So brannte es am Mittwoch nahe dem Flughafen | Foto: P. PELLICER

Am Mittwoch ist in einem landwirtschaftlichen Gebiet im Kern der Gemeinde Sant Jordi auf Mallorca ein Brand ausgebrochen. Er ereignete sich konkret in der Nähe eines Waldes an der Straße Costé. Insgesamt zerstörte das Feuer etwa fünf Hektar Land im Gemeindegebiet. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Bisher sind keine Personenschäden zu verzeichnen.